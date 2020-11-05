Сборная России разгромила Финляндию

Сборная России по хоккею победила команду Финляндии со счетом 6:2 в матче первого тура первого этапа Евротура — Кубка Карьяла. Турнир проходит на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки, на матчах с участием хозяев соревнований разрешено присутствие зрителей в количестве не больше 4 500 человек.

Состав сборной России на турнире сформирован из кандидатов на поездку на молодежный чемпионат мира, который состоится с 26 декабря по 5 января в Канаде. В состав вошли игроки не старше 20 лет. Обязанности главного тренера команды на турнире исполнят наставник молодежной сборной Игорь Ларионов . Финская команда проводит турнир игроками, которые выступают в национальном чемпионате.

В первом матче турнира сборная Чехии обыграла команду Швеции (3:1). В турнирной таблице лидируют россияне (3 очка), второй идет сборная Чехии (3), третьей — команда Швеции (0), замыкают таблицу финны (0). Во втором туре 7 ноября россияне сыграют со шведами, финны — с чехами.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников — сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции — проводит у себя по одному этапу. В прошлом сезоне из-за пандемии были отменены Чешские игры, поэтому победитель Евротура не был определен. Россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, девять побед у финнов, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев — 12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы — четыре, чехи — два.