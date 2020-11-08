Поражение Овечкина на глазах у нового лидера США

«Трамп — это наслаждающийся жизнью человек, так можно сказать. Он просто живет и наслаждается. Какая разница между ним и Путиным? Оба простые, оба дружелюбные. Вот и все. Он сказал, что очень сильно уважает Владимира Владимировича. Очень любит страну нашу, Россию. И вот и все, в принципе».
Эти слова Александр Овечкин произнес в недавнем интервью с Тиной Канделаки. Его близкие отношения с Дональдом Трампом ни для кого не секрет. Ови приезжал в Белый Дом после завоевания Кубка Стэнли, позже президент США приглашал его на рождественский ужин — такой чести больше не удостаивался ни один игрок Национальной хоккейной лиги.
Но теперь (если Трампу не удастся оспорить результаты выборов) у Америки будет новый президент — Джо Байден. Любит ли он хоккей? За какую команду болеет? Эти вопросы сегодня волнуют многих поклонников Национальной хоккейной лиги. Ответ кроется в биографии демократа — он родился и провел первые 10 лет жизни в Пенсильвании. С тех времен, Джо поддерживает клуб «Филадельфия Флайерз».
В 2010-м, когда «Летчики» дошли до финала розыгрыша Кубка Стэнли, где проиграли «Чикаго» со счетом 2-4, у занимавшего пост вице-президента Байдена спросили прямо: «Является ли он фанатом хоккейного клуба из Пенсильвании?».
«Я должен признаться, что виновен в предъявленных обвинениях. Я фанат «Филадельфия Флайерз» и не буду этого скрывать. Я был фанатом этой команды и раньше раньше, но потом женился на девушке, которая болеет за этот клуб. Фанаты «Филадельфии» — самые, ммм, самые настойчивые фанаты в мире. А поскольку моя жена относится к ним, у нее для меня простое предложение. Или я страстно болею за «Флайерз», или сплю один. Это несложный вызов.
Ну а финальная серия получилась чертовски интересной. Знаете, по ходу финала нам с женой пришлось отправиться в Африку, из-за чего она пропустила шестую игру. Она считает, что «Флайерз» сравняли бы счет, если бы у нее получилось быть на трибуне».
Ну а теперь — самое время вернуться к Овечкину. Вы не поверите, но однажды Ови играл на глазах у нового президента США. Случилось это 21 декабря 2016 года, когда «Вашингтон» приехал в гости к «Филадельфии». Овечкин перед этим не смог забить в домашнем матче против «Монреаля» и в Пенсильвании собирался исправить это недоразумение. Не получилось — почти 20 минут на льду, 2 броска, 6 хитов, вот в целом и все.
Точнее не все. Матч получился для российского капитана «Кэпиталз» провальным. Во-первых, он выступил в роли созерцателя, когда хозяева в первый раз за вечер порадовали Байдена и других болельщиков.
Во-вторых, на последних секундах, при счете 2:2, он упустил шанс принести «Вашингтон» победу. Ови добивал шайбу в ворота с расстояния одного метра, но промахнулся.
В итоге, дело дошло до серии буллитов, в которой Евгений Кузнецов промахнулся, а Якуб Ворачек и Уэйн Симмондс нет. «Флайерз» под присмотром одного из самых статусных своих фанатов, который по ходу игры уплетал на трибуне мороженое.
The best part of this game? Joe Biden and his love affair with ice cream. pic.twitter.com/B991BYMkWP— Matt (@TheOrangeNBlack) December 22, 2016
Что же, если Овечкину остается надеяться, что следующая встреча с Байденом получится более приятной. Например, неплохо было бы заглянуть к нему в резиденцию с серебряной чашкой в руках.