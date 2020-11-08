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Неудача Овечкина на глазах у нового президента США. Байден увидел промах Ови с метра, лишивший «Вашингтон» победы 

Sport24 1 час назад
Поражение Овечкина на глазах у нового лидера США
Фото: Sport24
«Трамп — это наслаждающийся жизнью человек, так можно сказать. Он просто живет и наслаждается. Какая разница между ним и Путиным? Оба простые, оба дружелюбные. Вот и все. Он сказал, что очень сильно уважает Владимира Владимировича. Очень любит страну нашу, Россию. И вот и все, в принципе».
Эти слова Александр Овечкин произнес в недавнем интервью с Тиной Канделаки. Его близкие отношения с Дональдом Трампом ни для кого не секрет. Ови приезжал в Белый Дом после завоевания Кубка Стэнли, позже президент США приглашал его на рождественский ужин — такой чести больше не удостаивался ни один игрок Национальной хоккейной лиги.
Но теперь (если Трампу не удастся оспорить результаты выборов) у Америки будет новый президент — Джо Байден. Любит ли он хоккей? За какую команду болеет? Эти вопросы сегодня волнуют многих поклонников Национальной хоккейной лиги. Ответ кроется в биографии демократа — он родился и провел первые 10 лет жизни в Пенсильвании. С тех времен, Джо поддерживает клуб «Филадельфия Флайерз».
В 2010-м, когда «Летчики» дошли до финала розыгрыша Кубка Стэнли, где проиграли «Чикаго» со счетом 2-4, у занимавшего пост вице-президента Байдена спросили прямо: «Является ли он фанатом хоккейного клуба из Пенсильвании?».
Овечкин сравнил Путина и Трампа
«Я должен признаться, что виновен в предъявленных обвинениях. Я фанат «Филадельфия Флайерз» и не буду этого скрывать. Я был фанатом этой команды и раньше раньше, но потом женился на девушке, которая болеет за этот клуб. Фанаты «Филадельфии» — самые, ммм, самые настойчивые фанаты в мире. А поскольку моя жена относится к ним, у нее для меня простое предложение. Или я страстно болею за «Флайерз», или сплю один. Это несложный вызов.
Ну а финальная серия получилась чертовски интересной. Знаете, по ходу финала нам с женой пришлось отправиться в Африку, из-за чего она пропустила шестую игру. Она считает, что «Флайерз» сравняли бы счет, если бы у нее получилось быть на трибуне».
Ну а теперь — самое время вернуться к Овечкину. Вы не поверите, но однажды Ови играл на глазах у нового президента США. Случилось это 21 декабря 2016 года, когда «Вашингтон» приехал в гости к «Филадельфии». Овечкин перед этим не смог забить в домашнем матче против «Монреаля» и в Пенсильвании собирался исправить это недоразумение. Не получилось — почти 20 минут на льду, 2 броска, 6 хитов, вот в целом и все.
Точнее не все. Матч получился для российского капитана «Кэпиталз» провальным. Во-первых, он выступил в роли созерцателя, когда хозяева в первый раз за вечер порадовали Байдена и других болельщиков.
Во-вторых, на последних секундах, при счете 2:2, он упустил шанс принести «Вашингтон» победу. Ови добивал шайбу в ворота с расстояния одного метра, но промахнулся.
В итоге, дело дошло до серии буллитов, в которой Евгений Кузнецов промахнулся, а Якуб Ворачек и Уэйн Симмондс нет. «Флайерз» под присмотром одного из самых статусных своих фанатов, который по ходу игры уплетал на трибуне мороженое.
Что же, если Овечкину остается надеяться, что следующая встреча с Байденом получится более приятной. Например, неплохо было бы заглянуть к нему в резиденцию с серебряной чашкой в руках.
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Комментарии 5
Хоккей , Якуб Ворачек , Тина Канделаки , Джозеф Байден , Уэйн Симмондс , Евгений Кузнецов , Александр Овечкин , Дональд Трамп
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