«Начнет пить»: Малкин поддержал Дзюбу

"Это естественно и не противозаконно. Мое мнение — Дзюба должен быть в сборной России, чтобы выходить на поле и забыться. Сейчас он не сможет уснуть, будет накручивать себя, карьера человека сможет сломаться. В национальной команде его поддержат, другое настроение будет, он не уйдет в пике, не запьет. Может, он после этого сейчас пойдет и начнет пить", — сказал Малкин в эфире телеканала "Матч ТВ".