«Металлург» в овертайме уступил «Трактору»

Магнитогорский «Металлург» в овертайме потерпел поражение от челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Челябинске и завершилась в пользу хозяев — 2:1.
В составе гостей отличился Андрей Чибисов. «Трактор» на это ответил голом Лоуренса Пилута, а победную шайбу для челябинского коллектива забросил Руслан Карлин.
В следующем матче «Трактор» сыграет с казанским «Ак Барсом», а «Металлург» встретится с финским «Йокеритом».
Ранее в КХЛ заявили, что сезон будет доигран при любых раскладах.