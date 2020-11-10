«Металлург» в овертайме уступил «Трактору»

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Встреча прошла в Челябинске и завершилась в пользу хозяев — 2:1.

В составе гостей отличился Андрей Чибисов . «Трактор» на это ответил голом Лоуренса Пилута, а победную шайбу для челябинского коллектива забросил Руслан Карлин

В следующем матче «Трактор» сыграет с казанским «Ак Барсом», а «Металлург» встретится с финским «Йокеритом».