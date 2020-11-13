Панарин объяснил прозвище Хлебушек в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, по какой причине получил прозвище Хлебушек после того, как перебрался в НХЛ.
— Почему Панарин — Хлебушек?
— Потому что фамилия — Панарин, а в Америке есть сеть пекарен Panara Bread. Тренер в «Чикаго» сразу начал называть меня Breadman, так и прилипло.
— Как Панарин обматывает клюшку?
— Начинаю с носка, и до середины. Там надо показывать, так сложно объяснить. В общем, только половину крюка обматываю.
— Почему Панарина обменяли в «Коламбус»?
— Вопрос не ко мне, а к генеральному менеджеру «Чикаго».
— Где живет Панарин?
— Когда идет сезон, в Нью-Йорке, а в межсезонье — в Санкт-Петербурге.
— Сколько Панарин получает на руки?
— Половину, получается, там налоги же. Поэтому, половину, скажем так. Без цифр.
Панарин выступает в Северной Америке с 2015 года. Ранее он защищал цвета «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс».