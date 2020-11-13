Панарин объяснил прозвище Хлебушек в НХЛ

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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, по какой причине получил прозвище Хлебушек после того, как перебрался в НХЛ.

— Почему Панарин — Хлебушек?

— Потому что фамилия — Панарин, а в Америке есть сеть пекарен Panara Bread. Тренер в «Чикаго» сразу начал называть меня Breadman, так и прилипло.

— Как Панарин обматывает клюшку?

— Начинаю с носка, и до середины. Там надо показывать, так сложно объяснить. В общем, только половину крюка обматываю.

— Почему Панарина обменяли в «Коламбус»?

— Вопрос не ко мне, а к генеральному менеджеру «Чикаго».

— Где живет Панарин?

— Когда идет сезон, в Нью-Йорке, а в межсезонье — в Санкт-Петербурге.

— Сколько Панарин получает на руки?

— Половину, получается, там налоги же. Поэтому, половину, скажем так. Без цифр.

Панарин выступает в Северной Америке с 2015 года. Ранее он защищал цвета «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс».