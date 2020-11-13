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«Авангард» победил «Сибирь» в матче КХЛ

RT на русском
4 часа назад
Омский «Авангард» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» победил «Сибирь» в матче КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Победу «Авангарду» принесли шайбы Семёна Чистякова, Иржи Секача и Рида Буше, оформившего дубль.
За «Сибирь» забил Евгений Чесалин.
В другом матче игрового дня минское «Динамо» на выезде победило хабаровский «Амур» со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что СКА разгромил «Витязь» в матче КХЛ с разницей в семь шайб.
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