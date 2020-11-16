ЦСКА в Москве обыграл «Локомотив» 

В Москве сыгран матч регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА принимал ярославский «Локомотив» и победил (3:1).

Хозяева уже на 5-й минуте усилиями Класа Дальбека повели в счете. Во втором периоде Мэт Робинсон удвоил преимущество своей команды. «Локомотив» отыграл одну шайбу благодаря результативному броску Егора Коршкова , но уйти от поражения не смог.

Точку в матче на 44-й минуте поставил Антон Слепышев

Следующий матч ЦСКА проведет 19 ноября на выезде против «Нефтехимика», а «Локомотив» в этот же день примет «Йокерит».

Голы: Дальбек, 5 (1:0), Робинсон, 34 (2:0), Коршков, 40 (2:1), Слепышев, 44 (3:1).