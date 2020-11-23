Российский вратарь стал чемпионом Норвегии

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Футбольный клуб "Будё-Глимт" впервые в истории выиграл чемпионат Норвегии. Клуб обеспечил себе титул за пять туров до конца первенства.

По итогам 25 туров команда набрала 68 очков и стала недосягаемой для соперников — в активе идущего вторым "Мольде" 50 очков.

В составе команды выступает 25-летний российский голкипер Никита Хайкин . Футболист представляет клуб с марта 2019 года, в текущем сезоне он провел 15 матчей, пять из которых отыграл "на ноль".

Хайкин провел несколько матчей за юниорскую и молодежную сборные России . До норвежского клуба он выступал за португальский "Насьонал", российские "Мордовию" и "Кубань", израильские "Бней-Иегуду" и "Хапоэль" (Кфар-Сава).

"Будё-Глимт" впервые в истории стал чемпионом страны и получил право принять участие в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов следующего сезона. Команда четыре раза занимала второе место в чемпионате страны (1977, 1993, 2003, 2019).