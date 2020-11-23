Телеканал «Матч ТВ» объявил, что Анна Кастерова возвращается к работе телеведущей. Супруга российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина проведет выпуски программы «Все на Матч!»: 24 ноября в 15:00, 27 ноября в 15:50 и 29 ноября в 17:35 по московскому времени.
«Анна Кастерова возвращается к работе телеведущей. В этом году после окончания сезона в НХЛ Кастерова вернулась с семьей в Москву. В ноябре она провела несколько праздничных эфиров по случаю 5-летия «Матч ТВ», а также дала вместе с мужем большое интервью Дмитрию Губерниеву. С 24 ноября Анна приступает к полноценной работе на федеральном спортивном канале», — отмечается в пресс-релизе телеканала.
Напомним, что в октябре жена Малкина вошла в топ-20 самых сексуальных женщин России. Рейтинг составили читатели Maxim.