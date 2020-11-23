«Анна Кастерова возвращается к работе телеведущей. В этом году после окончания сезона в НХЛ Кастерова вернулась с семьей в Москву. В ноябре она провела несколько праздничных эфиров по случаю 5-летия «Матч ТВ», а также дала вместе с мужем большое интервью Дмитрию Губерниеву. С 24 ноября Анна приступает к полноценной работе на федеральном спортивном канале», — отмечается в пресс-релизе телеканала.