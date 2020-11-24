«Вообще мало кто вам сможет действительно подтвердить, что я где-то когда-то был вдвоем с девушкой, потому что девушки у меня нет. Если у меня будет официальная girl-friend, то я об этом сам заявлю. Но я пока ни о чем таком не говорил. Мой брат Валерий — идеальный муж во всем: и по отношению к жене, и по отношению к детям. Я тоже таким стану когда-нибудь, но это будет явно не сейчас. Потому что сейчас я пока не готов и не хочу устраивать свою семейную жизнь. И дело здесь не в том, что девушки нет достойной, а в моем внутреннем состоянии. К свадьбе, к созданию семьи я подхожу очень серьезно, считаю, что лучше подождать, чем ошибиться».

Эти слова Павел Буре произнес в 2004 году, и они оказались пророческими. Сегодня Русская Ракета (после долгих поисков идеальной второй половинки) тоже в полной мере соответствует имиджу идеального мужа и отца троих детей. Троих детей воспитывает и младший из самых известных российских хоккейных братьев, а его счастливому семейному союзу с американской актрисой Кэндис Кэмерон уже 24 года. Со стороны их отношения выглядят просто идеально, но супруга бывшего игрока НХЛ признается, что периодически паре приходится проходить проверки на прочность, очередным таким этапом стала пандемия:

«Я буду честной — нам пришлось сильно постараться. В обычное время мы оба очень много путешествуем, поэтому, когда начался локдаун, мы подумали: «Возможно, это самое длительное время, которое нам предстоит провести вместе за последние годы. Это либо сделает нас сильнее, либо сломает нас. И знаете что? Наша семья стала крепче.

Так много вещей можно разглядеть, просто находясь дома. А потом обсудить их: „Над чем нам нужно работать? Что у нас и так хорошо?“ Я действительно благодарна 2020 году — такому сумасшедшему и трудному. Прежде всего за время, проведенное рядом с семьей. Я смогла по-другому посмотреть на свой рабочий график, иначе взглянуть на время, которое я провожу вдали от семьи, и понять, что это не лучший баланс для меня».

Как видите, Валерий и Кэндис готовы развивать свои отношения и меняться даже четверть века спустя. Они любят друг друга, не стесняются иногда демонстрировать свои чувства, но недавно из-за этого угодили в скандал. Началось все со вполне безобидного фото, которое жена Буре опубликовала в инстаграме — на нем бывший хоккеист приобнял супругу и опустил руку на ее грудь.

Вы удивитесь, но снимок вызвал негативную реакцию у десятков подписчиков Кэндис. Некоторые из этих комментариев она удалила, но хейтеры продолжают писать и спустя два месяца после публикации поста.

«Посмотрите на всех этих «христиан», которые подбадривают вас. Нет абсолютно ничего плохого в том, что супруги трогают друг друга, но есть что-то неправильное в том, что вы делитесь этим со всем миром. Меня не волнует, как вы или кто-то другой пытается это раскрутить, вы должны держать такое поведение за закрытыми дверьми, между вами и супругом».

Sport24

«Иногда фотографиями не нужно делиться со всем миром и их следует просто хранить для вашей частной коллекции».

Sport24

«Я не думаю, что эти фотографии уместны. Это хорошо дома, а не на людях».

Sport24

В итоге Кэндис пришлось прояснить свою позицию по этому вопросу и дать комментарий People. Получилось ярко и исчерпывающе:

«Те, кто случайно подписан на меня, могут не знать, что мой муж нечасто появляется в инстаграме. Я зову его единорогом, потому что он появляется там пару раз в год. В тот раз я сказала ему, что на улице красиво, и нам стоит сфотографироваться. В конце он обнял меня за плечо, а на последней фотографии схватил за грудь. Я сказала: «Господи, это так забавно, можно я это выложу?»

Люди писали, что мне как христианке неправильно такое публиковать, что нужно быть скромнее. Что я могу ответить? Я замужем 24 года. Я — христианка, мой муж — христианин, и я горжусь, что мы прожили в браке все эти 24 года. Тот факт, что мы веселимся и флиртуем друг с другом — одна из причин успеха нашего брака.

Секс не заканчивается сразу после свадьбы, наоборот, это благословение брака. Ненавижу, когда христиане пишут мне, что нужно притворяться, будто у меня его никогда не было. Ну или был всего три раза, потому что у меня три ребенка. Я столько времени жила в страхе, думая: «Мне нельзя быть сексуальной, нужно беречь себя». В начале брака, когда я занималась сексом с мужем, думала: «О нет, бог смотрит на меня и думает, что это плохо». Не знала, как заставить мозг переключиться. У меня ушли годы на то, чтобы все понять и просто начать наслаждаться».