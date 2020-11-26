Умер Михаил Осинцев 

Фото: Клуб "Динамо-Москва" по хоккею с мячом ВКонтакте

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Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Михаил Осинцев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию хоккея с мячом России.

«Федерация хоккея с мячом России выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного. Это невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта», — говорится в сообщении.

Михаил Осинцев играл за московские команды ЦСКА и «Динамо», девять раз становился чемпионом страны, участвовал в шести чемпионатах мира, в каждом из которых завоевывал золотые награды.

Также играл в хоккей на траве. Провел 38 игр за «Динамо» и «Фили», забил 31 мяч в очко.

По окончании игровой карьеры тренировал сборные СССР, а затем России по хоккею на траве: мужскую, женскую и молодежную.

О дате и месте прощания с Михаилом Осинцевым будет сообщено дополнительно.

Накануне, как сообщал «Рамблер», в возрасте 60 лет скончался один из величайших футболистов XX века Диего Марадона.