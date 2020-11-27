Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин рассказал о своей мотивации, передает «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не собирается понижать планку и намерен играть на максимуме, пока на это есть возможности. В этом, в том числе, по его признанию, ему помогает отсутствие серьезных травм, после которых следует долгое восстановление.

«Моей мотивацией всегда было и остается одно — нельзя опускаться ниже своего уровня. Если я что-то делаю, даже выходя на тренировку, то должен выдать максимум. То же самое касается и непосредственно игры», — заявил форвард.

Ранее сообщалось, что Василевский признан лучшим голкипером НХЛ по версии NHL Network.