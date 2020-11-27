Споры вокруг сравнений жалований спортсменов, в особенности представителей футбола и хоккея, с зарплатой обычных граждан не закончатся никогда. Слишком уж велик разрыв между стратами нашего общества. Как известно, у любого мужчины особый трепет вызывают автомобили. Хоккеисты — не исключение. Около служебного входа хоккейных арен частенько можно встретить топовые модели машин, стоимость которых составляет десятки миллионов рублей. Sport24 подготовил подборку авто, которыми владеют лучшие хоккеисты с российским паспортом.

Александр Овечкин

Mercedes-Benz G65 AMG

Sport24

На хоккейной площадке капитан «Вашингтона» излучает мощь, агрессию и неутомимую жажду во всем быть лучшим. Пожалуй, в этой модели «Мерседеса» Александр нашел точное воплощение себя самого.

Mercedes-Benz S-Class V12S Brabus

Sport24

Для многих болельщиков Ови является синонимом статуса и высокого положения в обществе. Если «Гелик» — это скорее про агрессию и мускулы, то S-Class идеально подходит для олицетворения Александра как одного из самых состоятельных спортсменов нашей страны.

Евгений Малкин

Porsche Cayenne

Sport24

Cayenne — это сплав комфорта и скорости. Пятиместный среднеразмерный спортивный кроссовер был создан при участии концерна Volkswagen и разгоняется до сотни всего за шесть секунд. Автомобиль спроектирован на новой платформе наряду с моделями Audi Q7 и Bentley Bentayga. Евгений — один из лучших центральных мира, который в первую очередь ценится за свою универсальность. При выборе автомобиля это качество у него проявляется столь же явно, как и на хоккейной площадке.

Porsche 911 Turbo S

Sport24

До сотни этот спорткар разгоняется всего за три секунды. Автомобиль оснащен 3,8-литровым оппозитным двигателем и имеет максимальную скорость в 330 км/ч. Сбалансированная концепция, которая обеспечивает настоящий кайф от управления этой машиной, позволяет использовать ее как в повседневной жизни, так и на гоночном треке.

«Я получаю много штрафов за превышение скорости, меня часто тормозят полицейские. Но с появлением ребенка стал поспокойнее», — поделился подробностями стиля своей езды Евгений.

Александр Радулов

Bentley Continental GT

Sport24

Это авто Тасманский дьявол приобрел после настоятельной рекомендации своего партнера по сборной России Ильи Ковальчука. Данная модель «Бентли» дарит каждому прохожему удовольствие от своего элегантного дизайна, все детали которого выполнены вручную. Форвард «Далласа» — большой любитель машин, и явно обладает хорошим вкусом в этом деле.

«Я купил себе Bentley, когда мы с Уфой обыграли Казань на пути в финал в 2011 году. Там была смешная история. После второго раунда мы узнали, что попадаем на «Ак Барс». Сидели с ребятами, у нас проходил командный ужин. Народ меня подкалывал: мол, хватит ездить на этом Lexus, словно ты многодетная мать. И я сказал при всех: «Если мы Казань пройдем, я сразу же куплю себе новую машину». И помню, мы берем пятый матч в Казани, выходим в финал. Я не успеваю зайти в раздевалку, а народ уже орет: «Тачка! Тачка! Едем в салон!», — рассказывал Александр.

Porsche Panamera Turbo

Sport24

Четырехместный спорткар ранее казался чем-то невообразимым и невозможным. Но сегодня это уже обыденность. Panamera Turbo издалека дает понять, что относится к семейству Porsche: большая колесная база, короткий передний и более длинный задний свес помогают подчеркнуть динамику. Разгон до сотни у этого красавца занимает 3,8 секунды.

«Абсолютно нормальная тачка, мне нравится. Я просто никогда не ездил на «Порше» и захотел попробовать», — говорил Радулов.

Артемий Панарин

BMW X5

История этой машины поистине легендарна. Илья Ковальчук получил данный автомобиль в подарок за победу на Олимпиаде в 2018 году и заявил, что хочет продать его, а вырученные деньги отдать на благотворительность. Цену форвард установил в соответствии со своим игровым номером — 7,1 млн рублей. В итоге, машину достаточно оперативно выкупил Артемий Панарин.

«Я бы и за 9 млн ее купил. Потому что основная задача — помощь детям», — отметил лидер «Рейнджерс».

После приобретения Артемий обклеил машину в пленку «мокрый асфальт» и ездит на ней только в России.

Трицикл Spyder F3 LTD SE6

Sport24

Туристический родстер создан для незабываемых путешествий и обеспечения комфорта во время дальних походов. Под капотом прячется 115-сильный мотор Rotax и четырехтактный трехцилиндровый двигатель. В верхнем и боковых кофрах этого монстра можно сложить множество вещей, которые непременно пригодятся в путешествии. Панарин — заядлый любитель природы и горных мест, каждое лето он проводит на Алтае и в родном Коркино. Поэтому неудивительно, что в своем гараже он хранит такой аппарат.

Илья Ковальчук

Lamborghini Gallardo

Sport24

Цена на этот автомобиль в среднем составляет около четырнадцати миллионов рублей. Среднемоторное полноприводное купе оснащено двигателем V10 5.0 мощностью 500 сил, который работает в паре с шестиступенчатой коробкой передач. Спереди кузов оснастили «агрессивными» увеличенными воздухозаборниками, а в оптику встроили светодиоды. Яркому форварду — яркий автомобиль.

BMW 7

Sport24

Этот авто представительского класса получил большой список опций и прекрасный дизайн. До сотни седан разгоняется за 6,2 секунды и имеет электронный ограничитель скорости в 250 км/ч. Под капотом хозяина этой машины ждет двигатель V8 на 4,4 литра. BMW 7 серии обладает системой автоматической парковки и адаптивным круиз-контролем, способным держать дистанцию за автомобилем. Кови в своей игре сочетает солидность, скорость и азарт. Все это можно найти и в «семерке».

Евгений Кузнецов

Audi R8

Sport24

Сотню это сверхбыстрое спорткупе преодолевает всего за 3,4 секунды. Автомобиль оснащен двигателем V8 объемом 4,2 литра и вырабатывает максимальную мощность в 420 лошадиных сил.

«Люблю быстрые и мощные авто. Это соответствует моему стилю жизни. Когда покупалась первая машина, хотелось помощней и побыстрей. Я не тот человек, который любит такую классику, как «Мерседес». Мне по душе спортивные машины. Пока молодой, надо оторваться», — говорил Кузнецов.

Bentley Continental

Sport24

Этот автомобиль многими экспертами признается эталоном элегантности. Скульптурный кузов и обтекаемые формы придают машине роскошный вид. Правда, позднее Евгений признался, что покупка этой машины было ошибкой молодости.