Московское «Динамо» уступило «Металлургу» в матче КХЛ 

Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступило магнитогорскому "Металлургу" со счетом 2:6. Матч прошел в Москве на "ВТБ-Арене" в присутствии 2 268 зрителей.
В составе "Металлурга" голы забили Семен Кошелев (7-я минута), Андрей Чибисов (30, 59), Деннис Расмуссен (36), Архип Неколенко (40), Николай Прохоркин (42). У "Динамо" отличились Дмитрий Яшкин (9) и Илья Круглов (60).
"Металлург" прервал двухматчевую победную серию "Динамо" и продлил свою до трех игр.
"Динамо" идет пятым в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 38 очков в 31 матче. "Металлург" занимает пятую строчку на Востоке, имея в активе 42 очка после 33 игр. В следующем матче москвичи 3 декабря на выезде встретятся с екатеринбургским "Автомобилистом", "Металлург" в тот же день примет петербургский СКА.
Результаты других матчей игрового дня:
"Локомотив" (Ярославль) — "Северсталь" (Череповец) — 5:1; "Нефтехимик" (Нижнекамск) — "Динамо" (Минск) — 1:5; "Торпедо" (Нижний Новгород) — "Трактор" (Челябинск) — 2:0; ЦСКА (Москва) — "Куньлунь" (Пекин) — 3:2 ОТ.