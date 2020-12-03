Sportsnet подвел итоги голосования среди болельщиков на предмет определения лучшего гола XXI века.

В НХЛ с января 2000 гола было забито почти 140 тысяч шайб. Эксперты Sportsnet отобрали из них 32 претендента на звание лучшего, после чего голосование проходило среди любителей хоккея в соцсетях.

Овечкин победил в итоговом голосовании, набрав 55,1% голосов.