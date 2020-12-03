Sportsnet подвел итоги голосования среди болельщиков на предмет определения лучшего гола XXI века.
В НХЛ с января 2000 гола было забито почти 140 тысяч шайб. Эксперты Sportsnet отобрали из них 32 претендента на звание лучшего, после чего голосование проходило среди любителей хоккея в соцсетях.
В финале встретились гол форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Финикса» 2006 года и шайба экс-нападающего «Коламбуса» Рика Нэша в матче против «Койотис» в 2008-м.
Овечкин победил в итоговом голосовании, набрав 55,1% голосов.