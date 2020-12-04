Хоккеист Капризов прилетел покорять Америку

Кирилл Капризов — один из самых завидных женихов среди российских хоккеистов. К 23 годам он добился серьезных результатов у себя на Родине, а в этом году будет играть в Северной Амреике. Спортсмен заключил контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд». Вчера хоккеист уже прибыл в Нью-Йорк.

Помимо переводчика и агента рядом с Кириллом была замечена очень красивая девушка. Ей оказалась модель Николь Сахарди — бывшая участница шоу «Холостяк». Ей 21 год, девушка родом из Пятигорска, в настоящее время приживает в Москве. Подписчики заметили, что Николь внешне напоминает Ирину Шейк . Как познакомились хоккеист и модель, остается загадкой, Кирилл не афиширует свою личную жизнь. Только лишь однажды он выложил фото с Алиной Загитовой. Тогда ходили слухи об их романе. На страничке Николь тоже пока нет совместных фото, однако девушка уже успела выложить фотографии Нью-Йорка.

Болельщики клуба «Миннесота Уайлд» очень тепло поприветствовали спортсмена и сожалели, что новый сезон никак не начнется. Далее путь Капризова лежит в Миннесоту. Уже на следующей неделе он присоединиться к тренировкам.