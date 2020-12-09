Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Матч-центр
4 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 2
Сельта Сельта
4 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
3 1
Унион Унион
4 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
5 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
3 1
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
5 1
Тамбов Тамбов
Краснодар
Краснодар
5 0
Ротор Ротор
5 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
3 0
Хетафе Хетафе
Севилья
Севилья
0 1
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Вальядолид Вальядолид
5 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Арминия
Арминия
2 1
Майнц Майнц
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
1 1
Боруссия Д Боруссия Д
Кёльн
Кёльн
2 2
Вольфсбург Вольфсбург
5 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
1 1
Эвертон Эвертон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 0
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
6 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ростов
Ростов
0 1
Уфа Уфа
Динамо М
Динамо М
1 0
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
2 2
Химки Химки
6 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
3 3
Уэска Уэска
Осасуна
Осасуна
0 2
Бетис Бетис
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Эльче Эльче
6 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вердер
Вердер
1 2
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
0 3
Байер Байер
6 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
1 5
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 2
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Арсенал Арсенал
7 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
2 0
Ахмат Ахмат
7 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 0
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 1
Аугсбург Аугсбург
7 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 2
Саутгемптон Саутгемптон
11 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
19:00
Арсенал Арсенал
11 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
23:00
Осасуна Осасуна
11 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
11 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
12 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
14:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
16:30
Спартак М Спартак М
Зенит
Зенит
19:00
Динамо М Динамо М
12 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
18:15
Севилья Севилья
Уэска
Уэска
20:30
Алавес Алавес
12 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
17:30
Кёльн Кёльн
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Герта Герта
12 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
15:30
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
20:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
13 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
16:30
Локомотив М Локомотив М
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Урал Урал
13 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
16:00
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
18:15
Вильярреал Вильярреал
Эльче
Эльче
20:30
Гранада Гранада
13 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Шальке-04 Шальке-04
Байер
Байер
20:00
Хоффенхайм Хоффенхайм
13 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
15:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:15
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Фулхэм
19:30
Ливерпуль Ливерпуль
14 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Кадис Кадис
15 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
20:30
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
Штутгарт
Штутгарт
22:30
Унион Унион
15 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
21:00
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
23:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
16 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Арсенал Арсенал
Сочи
Сочи
18:00
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
20:00
Спартак М Спартак М
16 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
00:00
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
20:30
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
22:30
Байер Байер
Арминия
Арминия
22:30
Аугсбург Аугсбург
16 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
21:00
Эвертон Эвертон
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
21:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
21:00
Саутгемптон Саутгемптон

Сборная Швеции откажется играть на МЧМ? У одного из фаворитов турнира большие проблемы 

Чемпионат.com 1 час назад
Шведы потеряли уже четырёх хоккеистов и рискуют остаться без тренерского штаба.
Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти в «пузыре» в Эдмонтоне с 25 декабря с 5 января. Однако далеко не все хоккеисты смогут принять участие в мировом первенстве. Всему виной коронавирус. Чтобы получить допуск до участия в МЧМ, все игроки должны получить три отрицательных результата теста на коронавирус до посадки в самолёт.
Таким образом, любой положительный тест на ковид на этой неделе означает пропуск МЧМ. Самые большие проблемы с результатами тестов возникли у одного из главных фаворитов предстоящего турнира — молодёжной сборной Швеции. Ситуация дошла до того, что в национальной федерации хоккея всерьёз говорят о вероятности отказа от поездки в Эдмонтон.

Минус четыре хоккеиста из расширенного состава сборной

Шведские хоккеисты только 6 декабря прибыли в Сундсвалль для начала подготовки к мировому первенству, но практически сразу же начали нести чувствительные потери в составе. Первым «младшие короны» из-за положительного теста на коронавирус потеряли одного из главных лидеров сборной центрального нападающего Вилльяма Эклунда. 18-летний форвард «Юргордена» стал одним из открытий нового сезона чемпионата Швеции. Он принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата, забросив семь шайб и отдав пять результативных передач.
Далее положительные тесты на ковид были словно выставлены на поток. Буквально за несколько дней тренерский штаб шведов также потерял центрфорварда Карла Хенрикссона, защитника Вилльяма Валлиндера и нападающего Альбина Греве. Потеря проспекта «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрикссона бесповоротно разрушила ведущее сочетание шведской сборной. Карл должен был выступать в роли связующего звена между Александером Хольцем и Лукасом Рэймондом в первой тройке нападения шведской команды, но все планы оказались разрушены за месяц до старта турнира. Впрочем, потерю хоккеистов ещё как-то можно было восполнить, но как обходиться без тренерского штаба?

«Это какая-то шутка»

Днём 8 декабря из расположения сборной Швеции пришли новости о выявленном коронавирусе у тренеров национальной команды. Тест на коронавирус показал положительный результат у главного тренера Томаса Монтена, а также ещё у двух членов его тренерского штаба. «Я в порядке, и это самое странное в сложившейся ситуации. У меня нет никаких симптомов болезни, нет никакой лихорадки. Я различаю все запахи, и у меня нет потери вкуса. Если бы мне сказали, что произошла ошибка или это какая-то шутка, то я бы поверил», — грустно поведал Монтен. Вот только, к сожалению для Томаса и всей шведской команды, никакой ошибки не произошло. А это значит, что ни главному тренеру «младших корон», ни обоим его помощником не разрешено пересечение границы с Канадой. Таким образом, сборная Швеции осталась не только без своих лидеров, но и без тренерского штаба. Можно ли ещё каким-либо образом исправить это положение дел, ведь чемпионат мира стартует только 25 декабря?

«От меня тут уже ничего не зависит. Нашему руководству придётся ответить на этот вопрос. На данный момент мне запрещено лететь в Канаду, но если бы всё зависело только от меня, то я бы это сделал. Не знаю, остаётся ли у нас хоть какая-то надежда. Я знаю, что есть протокол, которому нужно следовать. Единственное, что мы можем сделать, это вести диалог с ИИХФ, а те, в свою очередь, с властями Альберты. Я не придаю этому никакого значения. Меня посадят на карантин на семь дней, а потом посмотрим, что будет», — сказал наставник шведской команды.

«Если коронавирус продолжат находить, сборная Швеции может рассмотреть вариант с отказом от участия в турнире»

В Федерации хоккея Швеции уже бьют во все колокола и признают, что в случае продолжения подобного развития событий, они обдумают вариант с отказом от поездки в Канаду. Об этом говорит и генеральный секретарь национальной федерации Йохан Старк. «Если мы поймём, что тенденция с обнаружениям коронавируса идёт в неправильном направлении, нам придётся рассмотреть вопрос, возможно ли участие сборной Швеции в турнире или нам нужно от него отказаться. Сейчас существует несколько путей, по которым идёт работа.
Один из них — выработать решение, которое позволит сборной Швеции принять участие в чемпионате мира. В то же время прямо сейчас идёт чрезвычайно плотный диалог с ИИХФ — мы находимся на связи с организацией буквально каждый час. Сборная Швеции хочет сыграть на МЧМ-2021, но мы должны гарантировать здоровье наших игроков», — заявил Старк. Сборная Швеции должна вылететь в Эдмонтон 13 декабря. Однако это произойдёт только в том случае, если тесты на коронавирус остальных членов национальной команды дадут отрицательный результат.

Как дела у остальных сборных?

Неправильно думать, что с коронавирусом столкнулись только в сборной Швеции. Эта проблема затронула уже практически всех участников МЧМ-2021. Так, например, сборная Канады была вынуждена отложить старт тренировочного процесса на две недели и закрыть лагерь в Ред-Дире после выявления коронавируса у членов тренерского штаба.
Вчера стало известно, что из-за ковида сборная Германии потеряла двух нападающих основного состава — Лукаса Райхела и Нино Киндера. Сборная США произвела уже три замены в расширенном составе национальной команды, однако главных звёзд «звёздно-полосатых» опасный вирус пока миновал. Если говорить о сборной России, то она находится в Новогорске с 29 ноября, где после прохождения тестирования начала подготовку к МЧМ. Преимущество команды Игоря Ларионова заключается в том, что многие игроки уже переболели коронавирусом в межсезонье и на старте регулярного чемпионата КХЛ. Так что болельщики российской сборной могут пребывать в относительном спокойствии.
Чемпионат.com: последние новости
Состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала-2020 Состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала-2020 Форвард «Торпедо» Дамир Жафяров продлил результативную серию в КХЛ до 11 матчей Форвард «Торпедо» Дамир Жафяров продлил результативную серию в КХЛ до 11 матчей 5 обменов в НХЛ, которые хочется отменить 5 обменов в НХЛ, которые хочется отменить
Комментарии 1
Хоккей , Видео , Статьи , Игорь Ларионов , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение