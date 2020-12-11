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Эмоциональная реакция русского хоккеиста на поражение от США. Костин плакал и материл трибуны на МЧМ-2019: видео 

Sport24 2 часа назад
Очередной текст, посвященный истории выступления сборных СССР и России на молодежных чемпионатах мира, перенесет вас в 2019-й год. В ночь с 4 на 5 января команда Валерия Брагина проиграла в полуфинале первенства планеты американцам, а капитан Клим Костин не справился с эмоциями.
Для начала история от Петра Терещенкова — тогда он был пресс-атташе молодежки, а спустя пару месяцев, уже покинув сборную, дал откровенное интервью Sport24:
«Клим интересный парень и большой молодец. Он ездил с нами на Суперсерию еще 17-летним масочником и очень вырос как личность за все эти годы, потому что изначально был, как бы это сказать, немножко дикарем. Все в штыки воспринимал. Но осталось неизменным одно: совершенно не умеет проигрывать. Ну бывает вот так. У человека обостренное чувство победителя. На Кубке Черного моря, майском турнире с участием молодежки, особого значения не имеющего, вижу, Костин как-то странно ведет себя, когда его команда проиграла другой команде России. После сирены вижу, что он ездит по льду и что-то бубнит себе под нос, спрашиваю у Саморука (Дмитрий Саморуков. — Sport24): «Что это с ним?» Он сказал, что из-за поражения. Фотографироваться не хотел, хотя казалось бы. Я подхожу к Климу и говорю: «Слушай, ну хорош, это же традиция — сделать общекомандное фото, уйти не получится». Еле уговорил».
Костин действительно не любит проигрывать и в Ванкувере это доказал. Сразу после финальной сирены Клим не смог сдержать слез.
Затем демонстративно сбросил шлем перед церемонией вручения индивидуальной награды, а сам приз сразу же отвез на скамейку запасных.
А еще через несколько секунд грязно выругался в адрес трибун «Роджерс Арены».
Последний поступок Костина сильно возмутил североамериканских фанатов, которые атаковали Клима в социальных сетях.
Болельщики говорили, что игрок сошел с ума.
Называли его поведение неспортивным и недостойным человека, представляющего свою страну.
Американцы утверждали, что не впервые видят такое поведение русских на международных турнирах.
Считали, что такому поступку нет никакого оправдания.
И были уверены, что самому игроку через пять лет будет стыдно за эту ситуацию.
В итоге Костин извинился за свое поведение, а на следующий день забросил бронзовую шайбу в ворота Швейцарии — поражение от американцев он переживал болезненно, но смог остаться для сборной настоящим капитаном:
«После матча с США я посмотрел повтор случившегося. Увидел, как себя вел. Хочу за это извиниться. Прошу прощения у всех американских хоккеистов, прошу прощения у болельщиков в Ванкувере и у всех поклонников хоккея, кто смотрел матч. Я не должен был так себя вести».
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Комментарии 8
Хоккей , Видео , Клим Костин , Дмитрий Саморуков
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