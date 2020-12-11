Очередной текст, посвященный истории выступления сборных СССР и России на молодежных чемпионатах мира, перенесет вас в 2019-й год. В ночь с 4 на 5 января команда Валерия Брагина проиграла в полуфинале первенства планеты американцам, а капитан Клим Костин не справился с эмоциями.

Для начала история от Петра Терещенкова — тогда он был пресс-атташе молодежки, а спустя пару месяцев, уже покинув сборную, дал откровенное интервью Sport24:

«Клим интересный парень и большой молодец. Он ездил с нами на Суперсерию еще 17-летним масочником и очень вырос как личность за все эти годы, потому что изначально был, как бы это сказать, немножко дикарем. Все в штыки воспринимал. Но осталось неизменным одно: совершенно не умеет проигрывать. Ну бывает вот так. У человека обостренное чувство победителя. На Кубке Черного моря, майском турнире с участием молодежки, особого значения не имеющего, вижу, Костин как-то странно ведет себя, когда его команда проиграла другой команде России. После сирены вижу, что он ездит по льду и что-то бубнит себе под нос, спрашиваю у Саморука ( Дмитрий Саморуков . — Sport24): «Что это с ним?» Он сказал, что из-за поражения. Фотографироваться не хотел, хотя казалось бы. Я подхожу к Климу и говорю: «Слушай, ну хорош, это же традиция — сделать общекомандное фото, уйти не получится». Еле уговорил».

Костин действительно не любит проигрывать и в Ванкувере это доказал. Сразу после финальной сирены Клим не смог сдержать слез.

Затем демонстративно сбросил шлем перед церемонией вручения индивидуальной награды, а сам приз сразу же отвез на скамейку запасных.

А еще через несколько секунд грязно выругался в адрес трибун «Роджерс Арены».

After both teams went to dressing rooms, Team Russia captain Klim Kostin remains on the bench following semi-final loss to USA #WJC2019 pic.twitter.com/3gQEtsvVb4— Brady Trettenero (@BradyTrett) January 4, 2019

Последний поступок Костина сильно возмутил североамериканских фанатов, которые атаковали Клима в социальных сетях.

Болельщики говорили, что игрок сошел с ума.

Называли его поведение неспортивным и недостойным человека, представляющего свою страну.

Американцы утверждали, что не впервые видят такое поведение русских на международных турнирах.

Считали, что такому поступку нет никакого оправдания.

И были уверены, что самому игроку через пять лет будет стыдно за эту ситуацию.

В итоге Костин извинился за свое поведение, а на следующий день забросил бронзовую шайбу в ворота Швейцарии — поражение от американцев он переживал болезненно, но смог остаться для сборной настоящим капитаном:

«После матча с США я посмотрел повтор случившегося. Увидел, как себя вел. Хочу за это извиниться. Прошу прощения у всех американских хоккеистов, прошу прощения у болельщиков в Ванкувере и у всех поклонников хоккея, кто смотрел матч. Я не должен был так себя вести».