Голы в стиле лакросса, также известные по имени Микаэля Гранлунда , уже не такая диковинка, как раньше. Этот способ доставки шайбы в ворота пустил в тираж Андрей Свечников , став автором первого лакросс-гола в столетней истории НХЛ. Исполнив подобный трюк однажды, вскоре он его повторил. А еще через какое-то время пример с нашего форварда взял швед Филип Форсберг

В КХЛ шайбы в стиле лакросса забивают даже чаще, чем в НХЛ. Главный специалист — Сергей Шумаков , недавно сменивший «Авангард» на «Автомобилист». Может быть, его креатив поможет уральцам выбраться из глубокого кризиса? Как бы то ни было, забивать так по-прежнему могут не все. А главное — не каждый решается исполнить лакросс в игре, а не на тренировке.

Даниил Вовченко не просто сумел поднять шайбу и закинуть ее за шиворот вратарю. Он сделал это за десять минут до конца матча при довольно шатком преимуществе его «Северстали». В итоге шайба Вовченко стала победной, а пострадал «Спартак»

Олега Знарка даже в некотором роде жалко. Его команда в этом сезоне уже не первый раз пропускает довольно курьезные голы. Помните, как в Хабаровске форвард «Амура» Дмитрий Архипов аккуратно снял шайбу с сетки и, как ни в чем не бывало, положил ее в ворота?

Тогда Знарок всем видом показывал, что пребывает в шоке. Как же на этот раз на гол в ворота своей команды отреагировал тренер олимпийских чемпионов? Увы, его телекамера не показала. Зато в объективы попала улыбка Андрея Разина

«Я ожидал от него такого. Действительно, он старается. Хвалить не хочу, но по сравнению с теми двумя сезонами, что я в «Северстали», — похвалил своего подопечного наставник череповчан.

Так кто же такой Даниил Вовченко?

Как он сам про себя сказал в интервью официальному сайту КХЛ: простой деревенский парень из Череповца.

А в действительности, один из самых талантливых воспитанников «Северстали» за последние годы, а также лидер команды в настоящий момент. Вовченко дебютировал в КХЛ пять лет назад, забросив шайбу в первом же матче.

Дебютировал Вовченко в звене с Юрием Трубачевым Павлом Бучневичем . С ними же он провел вместе не один сезон. Трубачев недавно стал тренером «Северстали», встав на лавку прямо по среди сезона. Бучневич же довольно успешно играет в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс». А нашего героя летом пытался заполучить «Ак Барс».

«Никогда не было мыслей куда-то уехать из Череповца. Мне всегда хотелось играть дома. Здесь все родные, друзья. Летом были разговоры — уйти или остаться. Тренеры к себе вызвали, приводили аргументы. Обсуждали мою роль, игровое время, партнёров. В итоге договорились о новом контракте. В принципе, у команды и у моей тройки всё складывается неплохо. Очков бы побольше набирать», — говорил Вовченко в интервью сайту КХЛ.

Так если Вовченко такой талантливый, почему он не играет за сборную?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daniil Vovchenko (@vovcha_28) До национальной команды он и правда не дорос. Как минимум не хватает стабильности. Зато Даниил выступал за олимпийскую сборную. Но куда более драматичной выглядит история его взаимоотношений с молодежкой. Валерий Брагин отцепил череповчанина от состава из-за того, что у Вовченко была двухматчевая дисквалификация, тянущаяся еще с юниорского чемпионата мира. А что самое интересное, человеком, на котором сфолил россиянин, был… Брэйден Поинт. Да-да, звезда «Тампы-Бэй» и новоявленный обладатель Кубка Стэнли.

«Играли с Канадой, я подтолкнул немного игрока — он ударился головой об борт, начал валяться, мол, ему больно. Говорили, что у него сотрясение, мне выписали дисквалификацию на три матча. А он, как ни в чём не бывало, по гостинице бегал в тот же день. Считаю, что меня наказали несправедливо. Когда не попал на молодёжный чемпионат мира — было неприятно. Хотелось тоже поехать. Смотрел турнир, болел за пацанов. Когда показывали финал, то, конечно, задумывался, что и я там мог бы играть. Где-то год переживал, потом отпустило. Переключился, начал работать над своей карьерой», — вспоминает Даниил.

Нападающий «Северстали», конечно, заметно отстал от своей жертвы. Поинт в свои 24 года — мировая звезда. Вовченко в 24 года только идет к тому, чтобы стать звездой в КХЛ. В прошлом году его даже выбирали в качестве участника Матча Звезд, но Даниила подвела травма. А в этом году звездный уик-энд и вовсе отменили. Зато у Вовченко будет время, чтобы к следующей зиме прокачать все свои финты и трюки. Ведь лакросс-гол — это не единственное, чем можно удивлять.