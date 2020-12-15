Матч в Казани спровоцировал скандал

Результат вчерашнего матча в Казани не предполагал никаких скандалов и резких заявлений. По крайней мере, со стороны соперников «Йокерита». Во-первых, «Ак Барс» одержал победу, и достаточно уверенную. Во-вторых, судейство было благосклонно скорее к хозяевам, чем к команде Лаури Марьямяки. Однако вопрос о сборниках, которые отсутствовали в составе казанцев, сорвал стоп-кран у главного тренера казанцев. Дмитрий Квартальнов прямо сказал то, о чем боятся говорить другие.

«Связывался ли «Ак Барс» как-то с ФХР или КХЛ, чтобы «сборники» остались в команде на этот матч? Да всё пытались и делали. Мы идём навстречу лиге, а нам говорят: «Это федерация». Но ребят, они зарплату-то у нас получают, а не в федерации хоккея. Игра сборной только в четверг. В четверг! Не знаю, какие есть причины, чтобы наши парни не сыграли сегодня. Когда нам предлагали перенести матч из Хельсинки, мы согласились, но не знали, что так будет. Думаю, нам можно было пойти навстречу. Тем более что только одна игра была сегодня в КХЛ», — негодовал Квартальнов на пресс-конференции.

И его можно понять.

Sport24

Никиту Лямкина, Дмитрия Юдина и Квартальнов имеет в виду трех хоккеистов, вызванных в сборную России Дмитрия Воронкова . Казалось бы, не бог весть какие лидеры. Но так только кажется. В этом списке и правда нет ни одного Даниса Зарипова . Но если своего ветерана Квартальнов задействует эпизодически, то на Лямкине и Юдине пашет только так. Никита — второй защитник в команде по игровому времени, Дмитрий — самый результативный игрок в обороне казанцев. Вместе они образуют вторую пару «Ак Барса». Что касается Воронкова, то он хоть и выходит в четвертом звене, игрок для команды Квартальнова весьма ценный: ловит на себя шайбы, навязывает силовую борьбу, солиден на вбрасываниях.

Совершенно неважно, что «Ак Барс» в итоге справился без трех сборников. Напротив, заявление Квартальнова тем и ценно, что появилось после победы. В ином случае это выглядело как дешевое оправдание тренера. Тут же мы видим вполне взвешенную позицию. Дмитрий Вячеславович, прежде всего, недоволен тем, как в ответ на уступки казанцев не последовало никого ответного шага. Эта игра должна была состояться еще 11 сентября, но тогда «Ак Барс» пошел навстречу как финнам, так и лиге в целом. Из-за коронавируса в стане «Йокерите» матч перенесли на три месяца. Что казанцы получили взамен? В качестве бумеранга им прилетел циничный вызов трех игроков основы, будто речь идет не о сборной России, а о российской армии. Не делай добра — не получишь зла.

Sport24

Формально между двумя этими событиями нет никакой связи. Мухи (ФХР, сборная России) — отдельно, котлеты («Йокерит» и КХЛ) — отдельно. Но так можно было рассуждать, если бы кто-то еще верил в независимость главной лиги Европы. С тех пор, как осенью 2014 года Дмитрий Чернышенко стал президентом КХЛ, было объявлено о фактическом слиянии двух организаций. Тогда же вице-президентом ФХР по взаимодействию с КХЛ был назначен Роман Ротенберг . Чернышенко, как организатор Олимпиады в Сочи и будущий вице-премьер, с первых дней был настроен на исполнение любых хотелок национальной команды. А костяк федерации в ее нынешнем виде составляют бывшие топ-менеджеры КХЛ, такие как Дмитрий Курбатов Владимир Шалаев . В общем, два некогда враждующих фланга российского хоккея уже давно породнились.

Будь КХЛ лигой коммерческой и полностью независимой, клубы могли бы плевать с высокой колокольни на любые бумаги, приходящие из федерации. Но у нас хоккей — социальный проект. Извините, для кого это удар. И если КХЛ и ФХР максимально интегрированы друг в друга, то и движение должно быть отнюдь не односторонним. Пытаясь сохранить хоть какую-то структуру календаря, лига ищет поддержки и понимания со стороны клубов. Но забирая что-то, иногда нужно и отдавать. Не бросать клубы один на один с федерацией, а выступать третьей стороной в роли переговорщика. В ситуации с «Ак Барсом» было бы правильно, если бы КХЛ, перед тем как переносить игру на европаузу, заручилась гарантиями от сборной России. Неужели Валерий Брагин не смог бы обойтись без казанской троицы?

Забавно в этой ситуации то, что в составе «Йокерита» сборники были. Хотя финнам в четверг играть ранний матч в Москве. При этом клуб из Хельсинки не является базовым для сборной и никак не подконтролен местной федерации. Более того, генеральным спонсором «шутов» является «Норникель» . Точнее, его финская дочерняя компания. Кого еще спонсирует компания Владимира Потанина ? Правильно, ФХР. Вот и получается, что зарубежный клуб, существующий на российские деньги, оказывается в более предпочтительном положении, нежели один из самых титулованных клубов нашей страны.

Парадокс, не правда ли?

Sport24

Интересно было бы проследить, как другие команды вышли бы с подобной ситуации. Критиковали бы сложившуюся систему российского хоккея? Шли бы напролом против сборной? Или проявили себя дипломатами, договорившись о невызове игроков или хотя бы о их позднем приезде на сбор? Тогда можно было оценить, насколько крепки позиции «Ак Барса» в этом неравном бою. Но во время паузы на Евротур помимо уже прошедшего матча в Хельсинки запланировано всего две игры: «Динамо» Рига — «Торпедо» и «Куньлунь» — «Барыс». В качестве жертвы мог выступить нижегородский клуб, но его лидера Дамира Жафярова по неизвестным причинам в сборную не вызвали. А учитывая, что все до единого легионеры волжан — североамериканцы, то они и вовсе не понесли никаких потерь.

Крик души одного отдельно взятого тренера вряд ли совершит переворот в российском хоккее. Но спич Квартальнова должен подтолкнуть другие клубы быть смелее в спорах с федерацией. Это не значит, что нужно идти с вилами на сборную. Вряд ли в открытом противостоянии получится найти конструктив. Но отстаивать свои права клубы, которые платят хоккеистам заработную плату, могут и должны. Тем более, что в столь трудные коронавирусные времена никакого Кубка Первого канала не было бы, не согласись клубы играть при пустых трибунах, с постоянным тестированием, а главное — с риском для здоровья игроков. Именно клубы двигают наш хоккей вперед, а сборная лишь собирает сливки. И если хоккеисты в отсутствии нормального профсоюза зачастую оказываются бесправны, то роль профсоюза для клубов должна взять на себя КХЛ и защитить тех, за чей счет существует.