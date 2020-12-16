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Знаменитая драка Россия — Канада на Суперсерии. Бились «стенка на стенку», наши даже уложили на лед судью: видео 

Sport24 3 часа назад
Хорошая драка — один из действенных способов взбодрить хоккейную команду, у которой не идет игра. Но и он работает не всегда. Например, драки бывают настолько яростными, что матчи из-за них прерываются досрочно. Так случилось в заключительной встрече молодежного чемпионата мира-1987 между сборными СССР и Канады. К 14-й минуте второго периода «Кленовые листья» вели со счетом 4:2 и в этот момент на льду вспыхнуло одно из самых легендарных побоищ в истории вида спорта.
Канадцы считают, что в нем виноват тренер советской команды Владимир Васильев, который якобы дал хоккеистам задание устроить этот беспредел. В СССР была другая точка зрения — соперник, вроде как, провоцировал наших с самой разминки, а судьи и вовсе «душили» на протяжении всего турнира. Спустя 33 года инициатора определить трудно, зато можно еще раз пересмотреть битву, по ходу которой на арене выключали свет, и арбитры убегали со льда. Матч к слову был отменен, результат аннулирован.
Спустя 20 лет наследники той сборной СССР устроили еще одну массовую драку с канадцами. Дело было на Суперсерии молодежных команд, приуроченных к 35-летию легендарной Суперсерии-1972. Эти 8 матчей между российскими и канадскими хоккеистами в нашей стране вспоминать не любят — слишком уж провальным получился итоговый результат.
Для начала команда Сергея Немчинова не смогла выиграть ни одного встречи на родном льду: игры в Уфе закончились со счетом 2:4 и 0:3, в Омске все сложилось еще более печально — 2:6 и 2:4. В такой от переезда в Канаду не стоило ждать ничего хорошего и эти опасения оправдались. Наши получили 1:8 в Виннипеге, следом 1:4 в Саскатуне, собрались на матч в Ред-Дире и свели его к ничьей 4:4, но в заключительной встрече в Ванкувере снова были разбиты без шансов — 1:6.
Именно в последней игре и случилась знаменитая драка «стенка на стенку». При счете 0:4 защитник Максим Чудинов толкнул на борт Клода Жиру и понеслась. Со стороны наших бились Чудинов, Виктор Тихонов, капитан Юрий Александров, Александр Рябев и Евгений Дадонов, от «Кленовых листьев» — Жиру, Китон Эллерби, Люк Шенн, Дана Тайрелл и Сэм Ганье. Вполне себе звездная компания. Победу по очкам в этом побоище, пожалуй, стоит отдать хозяевам, россияне же успели уложить на лед арбитра — борцовский прием исполнил Чудинов. Крутая драка в итоге стала одним из самых ярких событий не очень веселой для россиян Суперсерии.
После окончания Суперсерии канадцы не стеснялись в оценках игры российской сборной. Вот одна из самых ярких характеристик:
«Канада стала каким-то Кинг-Конгом в хоккейном мире, а Россия превратилась в дырку на выброшенных колготках. Все это очень странно наблюдать, ведь эти матчи — детище Владислава Третьяка. Хотя, возможно, бывший голкипер и не знал о такой разнице в классе».
Не пытался сгладить углы и тогдашний глава Росспорта Вячеслав Фетисов:
«Выступление сборной России на Суперсерии — это позор. Только не надо все валить на Немчинова. Поставь сейчас на его место Виктора Тихонова или возглавляющего канадцев Брента Саттера, был бы тот же результат. У наших хоккеистов нет выучки, нет характера, нет понимания того, как играют сегодня в хоккей сильнейшие команды. Немчинов переживает за дело. Но за три недели привить игрокам навыки современного хоккея — это нереально».
А вот Владислав Третьяк был уверен, что провальный результат сборной России — лишь следствие не слишком урожайного на хоккейные таланты года:
«Мы сильнейшие в Европе, но канадцам уступают все — и финны, и шведы. Надо что-то думать, создавать молодежную лигу. Но команды пока к этому не готовы. И, опять-таки, необходимо строительство катков! Эти ребята уже 15 лет играют в своих клубах и сложно в течение двух недель переучить их. Просто этот год не так силен, как канадцы…»
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Комментарии 6
Хоккей , Видео , Владимир Васильев , Виктор Тихонов , Клод Жиру , Брент Саттер , Александр Рябев , Люк Шенн , Евгений Дадонов , Сергей Немчинов , Дана Тайрелл , Владислав Третьяк , Вячеслав Фетисов , Юрий Александров , Максим Чудинов , Сэм Ганье , СБОРНАЯ РОССИИ
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