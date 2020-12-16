В центре очередного скандала оказался бывший хоккеист «Ак Барса» Дмитрий Обухов , сообщает «Бизнес Online».

С заявлением на него в полицию обратилась подруга экс-супруги. Женщины отдыхали в недавно открывшемся дорогом казанском ресторане, и вдруг к ним присоединился трехкратный обладатель Кубка Гагарина. Завязалась словесная перепалка, переросшая в потасовку. Результат — травмы скулы и позвоночника у одной из дам.

На данный момент полицейские проводят доследственную проверку, оценивают доказательства сторон и степень вреда здоровью заявительницы. Процессуальное решение пока не принято, уголовное дело не возбуждено, экс-хоккеисту не предъявлены претензии.