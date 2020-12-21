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Скандальная драка СССР — Канада. Молодежь билась «стенка на стенку», на стадионе гасили свет, судьи убегали со льда 

Sport24 2 часа назад
Неделю, на которой стартует очередной чемпионат мира, Sport24 открывает текстом об одном из самых ярких событий не только в истории этого турнира, но и в истории хоккея в целом. Речь о легендарном побоище в игре сборных СССР и Канады, которое случилось в 1987-м году. Ни до, ни после драки в Чехословакии на уровне первенства планеты не случалось такой ожесточенной рубки. Поехали!
Если спросить любого хоккейного болельщика по обе стороны океана «Какой турнир года вы любите больше всего?», вероятность услышать в ответ «Молодежный чемпионат мира» будет очень высока. Да-да матчи самой талантливой молодежи планеты очень многие готовы поставить выше Олимпиады и лиг, где играют любимые клубы. Одна из причин — на поверхности. Это непредсказуемость и чистые эмоции, которых взрослым игрокам порою очень не хватает. 34 года назад у советских и канадских парней этих эмоций оказалось слишком много. сдержать
Топольчаны, Тренчин, Нитра и Пьештяны — эти четыре города принимали МЧМ на стыке 1986-го и 1987-го годов. Счастье увидеть самый яркий матч выпал Пьештянам. От противостояния СССР — Канада в последний игровой день можно было ждать серьезной турнирной интриги, только вот команда Владимира Васильева в Чехословакии откровенно провалилась. За первые шесть матчей она смогла обыграть только неудачников из Польши и Швейцарии, упустив какие-либо шансы подняться выше шестого места. В такой ситуации наших можно было подозревать в отсутствии мотивации, но только не когда напротив команда с кленовым листом на груди.
«Канадцам, чтобы стать чемпионами, надо было обыграть нас с перевесом в три шайбы. На предматчевую установку Васильев пригласил великого Анатолия Владимировича Тарасова. Тот сказал: «Можно проиграть чемпионат мира, но канадцев надо победить обязательно! Выбили тебе глаз — вставь его на место и беги за канадцем, не дай ему бросать по воротам…» — вспоминал защитник советской сборной Вадим Мусатов.
Канадцы знали зачем вышли на лед и уверенно шли к своей цели. Прошло 33 минуты матча, а североамериканская сборная вела со счетом 4:2 — разница в три гола выглядела целью очень достижимой. Но в этот момент план «Кленовых листьев» по завоеванию золотых медалей рухнул. Роковым стал удар клюшкой в исполнении советского форварда Павла Костичкина, в роли жертвы оказался его коллега Тео Флери. Уже через несколько секунд на льду происходила массовая бойня.
Кто виноват, что дело приняло такой оборот? Канадцы считают, что тренерский штаб сборной СССР — по их версии Васильев дал хоккеистом прямое указание организовать на льду месиво. У наших была своя версия — североамериканцы еще до стартового вбрасывания начали провоцировать советских игроков, а судьи потакали им уже по ходу игры, пропуская очевидные нарушения. Кажется, истина, как обычно, находится где-то посередине, нам же остается только пересмотреть драку «стенка на стенку». Без преувеличения великую.
Антураж у этого рубилова был что надо:
  • В какой-то момент организаторы приняли неординарное решение погасить на стадионе свет — они надеялись, что это остановит разгорячившихся хоккеистов. Ход не сработал.
  • Главный судья Ханс Роннинг оказался не только не особо крепким профессионалом, но еще и трусом. Вместо того, чтобы пытаться остановить бойню, он в какой-то момент просто сбежал с площадки. Назначить на матч такого уровня норвежца явно было ошибкой.
  • В итоге все закончилось досрочной остановкой матча и дисквалификацией обеих команд. Золотые медали с собой увезли финны, драться за них команде Суоми не пришлось.
Sport24
Международная федерация хоккея показала, что может быть не менее жесткой, чем участники драки в Пьештянах. Все игроки матча СССР — Канада получили полуторагодовые дисквалификации, тренеры были отстранены на 3 года. Да, со временем сроки наказаний были снижены до 6 месяцев, но и они выглядели очень строго. Особенно с учетом звездного состава участников встречи. Тео Флери, Брендан Шэнахэн, Пьер Тарджон, Сергей Федоров, Александр Могильный, Владимир Константинов, Владимир Малахов — не МЧМ, а настоящий Зал хоккейной славы.
«Официальные лица не знали, что делать. Взрослые махнули на нас рукой, а на льду остались напуганные подростки, которые не могли собрать все мысли воедино», — жаловался Шэнахан.
«Мы были молоды. Очень молоды. Эмоции зашкаливали. И не все могли действовать рассудительно», — поддерживал его Федоров.
В СССР видео с дракой переживали очень болезненно — и участники, и руководители отечественного спорта. К счастью, избежать самых крайних мер в итоге удалось.
«Сделали невыездными, дисквалифицировали на год, стали таскать на всякие разборки. Помню, в гостинице «Юность» нас распекали уважаемые ветераны сборной СССР Третьяк, Майоров: «Опозорили Родину! Как вы могли до такого дойти?! За это надо гнать из хоккея, из комсомола!» Я в армейской команде числился. Думал, если не в тюрьму посадят, то на гауптвахту точно. Родители во Владимирской области испугались, звонят: «Вадик, ты где? С тобой все в порядке?» Я и спать, и есть нормально не мог несколько дней…» — рассказывал все тот же Мусатов.
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Комментарии 3
Хоккей , Видео , Владимир Константинов , Владимир Васильев , Сергей Федоров , Владимир Малахов , Александр Могильный , Павел Костичкин , Анатолий Тарасов
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