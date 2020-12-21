Незадолго от возвращения в США, где в середине января стартует новый сезон НХЛ, капитан «Вашингтон Кэпиталз» и нападающий сборной России Александр Овечкин дал интервью Sport24.

— На днях случилось, насколько я понимаю, очень значимое событие для вашей семьи — старший сын Сергей впервые встал на коньки.

— Да. Мы планировали поставить его на лед еще в Америке, перед стартом плей-офф, но из-за пандемии все закрылось, и нам пришлось отложить это на неопределенный срок. Слава богу, что нам удалось осуществить этот план сейчас. Он очень сильно радовался и ждал этого. Вся наша семья была взволнована тем, как это будет происходить. Мы поставили его на лед, он встал и даже чуть-чуть проехался сам. Первый шаг сделан. Так что, даст Бог.

— Для вас это удивительно? Ему ведь только два года.

— Конечно, удивительно. Моя мама говорила, что еще рано, потому что кости пока слабенькие, и он может упасть. Да, он падал, но в наше время хорошая защита. Он падал, вставал, просил клюшку, чтобы забить гол. И мы получили удовольствие, и он тоже.

— Видео, на которых Сергей исполняет хоккейные трюки набирают миллионы просмотров. Многие известные пары, например, Евгений Плющенко и Яна Рудковская, делают своих детей звездами с самых малых лет. Как вы относитесь к тому, что Сереже и Илье ранней популярности не избежать? Не может ли это негативно сказаться на детях?

— Мы точно не пытаемся сделать из детей никаких звезд. Мы просто радуемся тому, что он делает в его возрасте, и показываем болельщикам, что наш сын умеет жонглировать шайбой, попадает по шайбе и поднимает ее. Так что, это нормально. Я не переживаю, что это может негативно сказаться на детях.

— «Саша иногда старается быть строгим папой, но у него это плохо получается», — это слова вашей жены. Вы правда вообще не ругаете сыновей?

— Иногда случаются ситуации, когда нужно повысить голос. А так, нет, не ругаю. Я добрый.

— Начало сезона НХЛ анонсировали на 13 января. Как думаете, реально ли начать так скоро?

— Все может быть. Но, опять же, непонятно, как это все будет происходить, где мы будем жить и играть… Будет у нас «пузырь» или обычный стадион… Пока я здесь, в России, не могу сказать ничего конкретного (интервью состоялось на прошлой неделе, в конце которой Овечкин отправился в США — прим. Sport24).

— Есть ли смысл проводить сезон без зрителей, ведь у НХЛ не такие большие контракты на трансляции матчей, как, к примеру, у НБА.

— Это не нам решать. Если нам скажут, что нужно играть — будем играть. У нас есть контракты, и мы обязаны выступать и показывать все, на что мы способны.

— Моя коллега из Вашингтона Саманта Пелл говорила, что кандидатуру Питера Лавиолетта согласовывали лично с вами — так ли это?

— (Смеется) Со мной не согласовывали, просто делились мнением и впечатлением. Там есть кому это обсуждать и согласовывать.

— Почему именно он способен принести «Вашингтону» второй Кубок Стэнли?

— Лавиолетт — опытный человек, когда-то привел «Каролину» к чемпионству, несколько раз был в финалах Кубков Стэнли с разными командами. Это колоссальный опыт. Дай бог, чтобы все срослось, и мы выиграли.

— Вас уже замучили вопросами о новом контракте, но я задам еще один. Переговоры будете вести самостоятельно или будете привлекать кого-то в помощь?

— Нет, все также. Буду вести переговоры сам.

— Вам наконец-то удалось отпраздновать день рождения дома. От кого получили самое необычное поздравление и подарок?

— Было столько подарков и поздравлений… Не могу выделить кого-то одного. Все поздравили, все получили удовольствие — и я, и мои родные, и друзья.

— На свадьбу Владимир Путин подарил вам чайный сервиз? Какова судьба этого набора, где он хранится, пили ли вы хоть раз из него чай?

— Хранится у нас дома, с ним все нормально. Но чай из него не пили (смеется).

— Слишком важный подарок?

— Да.

— Журналисты посчитали, что за новый сезон вы можете заработать всего 2,7 млн вместо 10 — вас это не напрягает?

— В мире сложилась такая ситуация, что мы не можем на нее повлиять. Так что, нам грех жаловаться.

— На протяжении карьеры вы постоянно поддерживали Хабиба Нурмагомедова — сильно удивились его решению уйти из спорта?

— Конечно, жалко, что он объявил о завершении карьеры. Может быть, будет еще несколько боев в его исполнении, потому что реально это все очень зрелищно. На него интересно смотреть, и переживать.

— Когда наступит время, вам будет важно уйти на победной, чемпионской ноте?

— Я пока об этом не думал. Поживем, увидим. У меня есть амбиции на этот счет, но пока ещё ничего не могу сказать.

— В апреле вы назвали пятерку своей мечты — Семин, Федоров, Марков и Никулин. А если не ограничиваться россиянами, каких бы партнеров себе выбрали в такую пятерку?

— В Канаде запустили шоу по фигурному катанию с бывшими игроками НХЛ. Если вам после окончания карьеры предложат в таком поучаствовать — согласитесь?

— (Смеется) Нет. Я участвовать точно не буду.

БЛИЦ

— Самое вкусное блюдо, которые вы пробовали в жизни и где это было?

— Домашнее. Котлетки, которые готовит моя жена. На гарнир рис или гречка.

— Кофе или чай?

— Чай.

— Курица или рыба?

— Курица.

— Самое красивое место, в котором вы бывали?

— Мальдивы.

— Самый счастливый момент в жизни?

— Рождение моих сыновей.

— Самый грустный момент в хоккейной карьере?

— Любой проигрыш.

— Золото Олимпиады или рекорд Гретцки — выбрать можно только одно.

— Если только одно, тогда золото Олимпиады.

— Какой вы представляете свою жизнь через 20 лет?

— Дожить бы… В наше время.

— Оказавшись перед Джо Байденом, что вы ему скажете?

— Hello (смеется).