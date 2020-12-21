Овечкин: жаль, что Хабиб решил завершить карьеру

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Матч-центр
15 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 3
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
1 2
Боруссия Д Боруссия Д
Герта
Герта
0 0
Майнц Майнц
15 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
16 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
1 0
Арсенал Арсенал
Сочи
Сочи
2 0
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
3 1
Спартак М Спартак М
16 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 1
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
2 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 2
Фрайбург Фрайбург
Арминия
Арминия
0 1
Аугсбург Аугсбург
Кёльн
Кёльн
0 4
Байер Байер
16 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
5 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
1 1
Саутгемптон Саутгемптон
Лестер Сити
Лестер Сити
0 2
Эвертон Эвертон
17 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Химки
Химки
3 2
Локомотив М Локомотив М
Краснодар
Краснодар
1 0
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
1 3
ЦСКА ЦСКА
17 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 0
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
1 1
Урал Урал
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Уэска Уэска
18 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
2 1
Боруссия Д Боруссия Д
19 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эльче Эльче
Барселона
Барселона
2 2
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
2 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
19 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
0 0
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
0 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
19 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 7
Ливерпуль Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
0 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон
Эвертон
2 1
Арсенал Арсенал
20 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Сельта
Сельта
2 0
Алавес Алавес
Гранада
Гранада
2 0
Бетис Бетис
Кадис
Кадис
0 2
Хетафе Хетафе
20 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
4 1
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Штутгарт Штутгарт
20 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
6 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
21 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
2 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
1 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
19:30
Осасуна Осасуна
Валенсия
Валенсия
19:30
Севилья Севилья
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
21:45
Атлетико М Атлетико М
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
00:00
Барселона Барселона
Вильярреал
Вильярреал
00:00
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
19:30
Сельта Сельта
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Алавес
Алавес
00:00
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
00:00
Кадис Кадис
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм
Фулхэм
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
15:00
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
17:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон
Эвертон
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
19:00
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
21:15
Эйбар Эйбар
Леванте
Леванте
23:30
Бетис Бетис
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
21:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
21:00
Арсенал Арсенал
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед

Овечкин высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру 

RT на русском и ещё 3 8 часов назад
Овечкин: жаль, что Хабиб решил завершить карьеру
Фото: РИА Новости
Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказал мнение о решении чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Конечно, жалко, что он объявил о завершении карьеры. Может быть, будет ещё несколько боев в его исполнении, потому что реально это всё очень зрелищно. На него интересно смотреть и переживать», — приводит слова Овечкина Sport24.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.
Ранее Олег Тактаров высказал мнение, что Нурмагомедов возобновит спортивную карьеру.
Видео дня. «Лестер» нанес «Тоттенхэму» второе поражение подряд
RT на русском: последние новости
Сборная России по хоккею победила Финляндию на Кубке Первого канала Сборная России по хоккею победила Финляндию на Кубке Первого канала Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Финляндией Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Финляндией Глава IIHF заявил, что будет наблюдать за сборной России на МЧМ Глава IIHF заявил, что будет наблюдать за сборной России на МЧМ
Хоккей , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов , Олег Тактаров , Александр Овечкин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение