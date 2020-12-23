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Русскую звезду прокатили с капитанством в НХЛ. В ответ агент Тарасенко жестко раскритиковал «Сент-Луис» 

Sport24 и ещё 1 1 час назад
Переезд Алекса Пьетраджело из Сент-Луиса в Лас-Вегас стал одним из главных событий межсезонья в НХЛ. «Вегас», подписывая элитного защитника, считает, что тем самым нашел тот недостающий элемент для победы Кубка Стэнли. Сам Пьетранджело, напомним, поднимал над головой чашку всего два года назад. «Блюз», в свою очередь, недосчитались не только ключевого защитника, но и капитана. Пьетранджело-защитника «музыканты» попытались заменить Тори Крюгом из «Бостона». Тогда как преемником Пьетранджело-капитана стал Райан О’Райлли.

«Хороший выбор. Один из самых трудолюбивых парней, кого я знаю. Каждый день ведет за собой личным примером. Давно и успешно выступает в лиге, и тому есть причины. Приятно было играть с ним вместе. Прекрасный человек, партнер и хоккеист! Из него получится великолепный капитан. Удачи ему, не сомневаюсь, что это правильный выбор», — так на назначение О’Райлли отреагировал сам Пьетранджело. Очевидно, что, покинув «Сент-Луис», он не перестал быть к нему неравнодушным.

Выбор О’Райлли выглядит логичным не только для Пьетранджело. Так же считают и болельщики «Блюз», поставившие канадца на первое место в голосовании. Бородатый, харизматичный, боевитый. Кто, если не он? О’Райлли за свою карьеру выигрывал три индивидуальные награды, которые лучше всего его характеризуют как личность: «Леди Бинг», «Селке» и «Конн Смайт». Другими словами, он джентльмен, который всегда отрабатывает в обороне и лучшего всего проявляет себя в кубковых играх.
Но не всем пришелся по душе этот выбор.

«Ничего не имею против Райана О’Райлли, он достойный игрок, доказавший многое в хоккее и НХЛ. Меня больше удивило неназначение Владимира Тарасенко капитаном. Если быть до конца честным, то надо понимать, что до его прихода в команду мало кто мог подумать, что «Блюз» выиграют Кубок. Понятно, что Кубок — заслуга всей команды и руководства в том числе, но Владимир провел 8 ярких сезонов в команде, выходил играть на уколах, с переломами и иными противопоказаниями, реально вел команду за собой.

По-моему, за проведенное время (не считая последний пропущенный из-за травмы плей-офф) в НХЛ только Овечкин забил в плей-офф больше, чем Владимир. Он — один из самых стабильных игроков лиги, старожил и важная составляющая команды. Все знают его лидерские качества на льду и в жизни. Данное решение дает нам свое понимание отношения руководства клуба к Владимиру», — разродился гневной критикой агент Владимира Тарасенко Алексей Дементьев в интервью «Чемпионату».
Перед тем, как разбираться в природе этого резонансного заявления, проясним статус Дементьева. Его в российской прессе часто представляют, как агента Тарасенко. Он и правда был им, но только до отъезда Владимира в НХЛ. За океаном интересы форварда «Сент-Лиуса» представляет глава «Октагона» Майкл Льюит. В этой же компании устроен и Дементьев, но лишь на должности клиент-менеджера. Так что называть его агентом Тарасенко не совсем правильно. При этом не секрет, что между ними сложились довольно теплые и доверительные отношения.
Так что же могло так возмутить Дементьева? Тарасенко не выгоняют из клуба, не лишают его нашивки с буквой «А». Быть альтернативным капитаном в клубе НХЛ тоже весьма почетно. Когда-то даже такая должность в североамериканских клубах была для россиян чем-то несбыточным. Однако назначать Тарасенко капитаном здесь и сейчас было бы странно и даже рискованно. Владимир перенес уже третью операцию на плече, и пока неизвестно, когда вернется в строй.
Все мы видели, как часто приходилось играть без капитана «Тампе-Бэй» из-за того, что Стивен Стэмкос буквально прописался в лазарете. Это не помешало «молниям» взять Кубок Стэнли, но вряд ли эту ситуацию стоит считать нормальной. Назначив Тарасенко капитаном, «музыканты» не смогли бы рассчитывать на него на старте сезона, да и на длинной дистанции могут быть проблемы. Никто, в том числе сам Владимир и врачи «Сент-Луиса», не могут сказать с уверенностью, как будет себя вести плечо в будущем. О’Райлли, если так посудить, банально выбрал более надежный вариант.
Вряд ли при определении капитана уместно считать шайбы, как это делает Дементьев. Даже если это шайбы, заброшенные в плей-офф. А вот матчи и сезоны другое дело. Тарасенко и правда один из главных старожилов клуба наряду с Джейденом Шварцем. Они были выбраны на одном драфте, почти одновременно появились в основе «Сент-Луиса» и уже давно играют вместе. Разве что из-за травм Владимир сыграл чуть меньше матчей, чем его многолетний напарник по звену. Кстати, на второе место после О’Райлли болельщики «Блюз» в голосовании за нового капитана поставили именно канадца Шварца.
О’Райлли в сравнении с Тарасенко и Шварцем чужак. Он не был выбран клубом на драфте, не прошел через многочисленные кубковые разочарования, а предстоящий сезон станет для него всего третьим в форме «Сент-Луиса». Пьетранджело для сравнения отыграл в системе «Блюз» восемь сезонов перед тем, как дослужился до звания капитана. При этом три года из восьми Алекс был альтернативным капитаном. В аналогичном статусе сегодня находится и Тарасенко: восемь сезонов за клуб, четыре из которых с нашивкой «А». Отсюда, видимо, и берет корни праведный гнев Дементьева. Обделяя старожилов, «Сент-Луис» тем самым как бы нарушает клубные традиции.
Впрочем, логика в решении руководства «Блюз» все-таки есть. Вопреки словам Дементьева о том, что именно с приходом Тарасенко «Сент-Луис» начал всерьез претендовать на Кубок Стэнли, завоевать его удалось только с пришествием О’Райлли. Если с Тарасенко, Шварцем и другими прежними лидерами «музыканты» пять (!) раз вылетали на тех или иных стадиях, а однажды и вовсе остались без плей-офф, то как только к ним присоединился Райан, пришло чемпионство. А главное, что О’Райлли не был просто талисманом. В том самом розыгрыше Кубка Стэнли канадец вел команду за собой, вполне заслуженно став MVP.
Дементьева можно понять, как человека, который знает Тарасенко больше десяти лет, и начал вести его дела, когда щуплого паренька из Новосибирска не брали в юниорскую сборную. А вот Дементьева-агента понять уже сложнее. Столь резкое высказывание, которого точно не требовала ситуация, может срикошетить в Тарасенко и повлиять на отношение к нему со стороны руководства, тренеров и партнеров. Но самый паршивый вариант, если это позиция не Дементьева, а…самого Тарасенко. Просто донесенная не напрямую, а через близкого человека. В таком случае впору говорить о крайне нездоровой обстановке в раздевалке «Сент-Луиса».
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Комментарии 1
Хоккей , Видео , Стивен Стэмкос , Алексей Дементьев , Владимир Тарасенко , Консервативная партия
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