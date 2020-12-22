Отмена ЧМ и триумф россиян: как хоккей пережил 2020-й

Отмененный из-за коронавируса чемпионат мира, катастрофа в Континентальной хоккейной лиге и драматичная битва россиян за Кубок Стэнли. "Газета.Ru" вспоминает, чем запомнился 2020 год в мировом хоккее.

Первая отмена ЧМ со времен Второй мировой войны

Пожалуй, у всего мира 2020 год будет ассоциироваться с коронавирусом и вытекающими из него проблемами. Спорт — и хоккей в частности — от COVID-19 тоже пострадал изрядно. Десятки турниров были отменены, некоторые соревнования спортивные ассоциации попытались спасти путем их переноса на другие даты. У Международной федерации хоккея такой возможности не оказалось.

Из-за пандемии ИИХФ была вынуждена отменить сначала юношеские мировые первенства, затем женский чемпионат мира по хоккею, а также ряд международных соревнований в низших дивизионах. Главным ударом по федерации стал срыв взрослого мужского чемпионата мира, который в мае должны были принять швейцарские Цюрих и Лозанна. ИИХФ во главе с Рене Фазелем до последнего пыталась сохранить турнир и рассматривала самые разные варианты. По слухам, чемпионат могли даже перенести на следующий год с последующим сдвигом на год других, уже запланированных первенств (ЧМ в Белоруссии и Латвии на 2022 год, в Финляндии — на 2023-й, в России — на 2024-й, в Чехии — на 2025, а в Швеции и Дании — на 2026-й соответственно).

Но в итоге пришлось отбросить в сторону даже такой отчаянный вариант и смириться с тем, что чемпионата мира в Швейцарии не будет. До этого момента взрослое мировое первенство по хоккею было отменено лишь однажды — во времена Второй мировой войны, с 1940 по 1946 год (если не считать исключительные 1980, 1984 и 1988 годы, когда лучшая хоккейная сборная мира определялась не на чемпионате мира, а на зимних Олимпийских играх).

«Это суровая реальность для всей хоккейной семьи, но мы должны принять ее. Коронавирус является глобальной проблемой и требует серьезных усилий со стороны государственных органов по борьбе с его распространением. ИИХФ должна сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны пока оставить спорт в стороне и поддержать как государственные органы, так и хоккейную семью», — отмечал в марте Рене Фазель в своем открытом письме.

Кубок Гагарина не нашел своего обладателя

Континентальная хоккейная лига столкнулась с серьезными проблемами в самый разгар пандемии, а именно в середине марта, когда только-только стартовал плей-офф. Тогда лига находилась в режиме реального ЧП: сначала с розыгрыша снялся финский «Йокерит», затем из-за COVID-19 отказался от дальнейшего участия в турнире казахстанский «Барыс», по тому же пути грозился пойти и казанский «Ак Барс»

В итоге лига пришла к очевидному выводу, что продолжать соревнования уже было нельзя (и из-за спортивного принципа, и из-за опасной эпидемиологической ситуации, когда темп распространения коронавирусной инфекции был крайне высоким).

При этом весь сезон-2019/20 все же нужно было как-то да резюмировать. В июле лига совместно с Федерацией хоккея России, установив особый порядок определения призеров, по итогам регулярного чемпионата и первых раундов плей-офф признала чемпионом страны ЦСКА , серебряные медали поделили «Ак Барс» и петербургский СКА , а бронза досталась столичному «Динамо» . Кубок Гагарина остался не разыгранным и обладателя в этом году, соответственно, не получил.

На этом проблемы у КХЛ не закончились.

Сначала лига потеряла «Адмирал» — владивостокский клуб и без того имел серьезные финансовые трудности, а коронавирус и вовсе оказался для команды последним гвоздем в крышку гроба. Впрочем, сейчас на Дальнем Востоке ожидается потепление в этом вопросе, и «моряки» намерены вернуться в КХЛ уже в следующем сезоне. Головную боль боссам лиги добавил и территориальный вопрос. Все-таки ситуация с коронавирусом в странах, чьи клубы участвуют в лиге (а это не только Россия, но и Белоруссия, Казахстан, Латвия, Финляндия и Китай), имела разную степень тяжести, и границы в большинстве своем остались закрыты.

Из-за мер ограничений «Куньлунь Ред Стар» пришлось, например, перевезти из Пекина в Мытищи. Аналогичным образом КХЛ могла поступить с минскими и рижскими динамовцами, «Барысом» и «Йокеритом», но обошлось.

С началом нового сезона коронавирусные трудности никуда не делись. Лига еще в мае обозначила 2 сентября днем старта регулярного чемпионата-2020/21 и до победного настаивала на начале розыгрыша в установленные сроки без каких-либо переносов, хотя тревожные звоночки в виде вспышек коронавируса в разных клубах поступали еще во время подготовительного периода. В итоге случилось то, чего все и ожидали — старт сезона оказался скомканным из-за заражения игроков то одного, то другого клуба COVID-19. Некоторым командам удалось спасти свои результаты путем переносов матчей на несколько дней вперед, а кому-то (например, «Локомотиву» ) не повезло столкнуться с техническим поражением за неявку на матч. Остальные же клубы выходили из ситуации, выпуская на лед молодежь. Зато удалось увидеть в качестве главного тренера СКА вице-президента петербургской команды и ФХР Романа Ротенберга

От молодежки к основной сборной

2020-й также подарил нам очередной переворот в сборной России , новым главным тренером которой стал Валерий Брагин. Официально об этом назначении ФХР объявила в июне, хотя по сути о данном решении всем было известно еще задолго до этого.

Дмитрий Орлов, Артемий Панарин, Валерий Камбэкович в январе едва не привел российскую молодежную сборную к первому за девять лет триумфу на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет. В 2011-м именно под руководством Брагина российская молодежка взяла последнее золото на МЧМ, когда победу на льду творили Владимир Тарасенко Евгений Кузнецов … Повторить этот подвиг уже не удалось — в финале турнира в Чехии случилось крайне обидное поражение от канадцев. Тогда в России произошел забавный курьез, когда два федеральных телеканала страны одновременно транслировали два матча (один в прямом эфире, другой — победного финала-2011), из-за чего некоторые зрители даже перепутали, где показывали встречу в реальном времени, а где — в записи. Среди таких оказался даже Тарасенко, пока не увидел в экране телевизора себя же.

Несмотря на поражение, заслуги Брагина были оценены по достоинству и он получил вызов уже в главную сборную. Сначала он пошел туда в качестве помощника Алексея Кудашова , хотя абсолютно всем было ясно, что на самом деле — ему на смену. Так и вышло. Дебютировать же в качестве главного рулевого сборной Валерию Камбэковичу, который также стал руководить и СКА, удалось только в декабре на Кубке Первого канала. На первый же этап Евротура в Финляндию поехала не основная команда, а молодежная, которую как раз возглавил Игорь Ларионов , ранее помогавший Брагину в молодежке. Дебют у Брагина получился отличным — три победы из трех на Кубке Первого канала при 12 заброшенных шайбах.

«Тампа» все-таки завоевала Кубок Стэнли

Не обошлось без влияния коронавируса и в Северной Америке, где под вопросом оказалась судьба сезона Национальной хоккейной лиги, который был прерван на финишной прямой. Несмотря на призывы общественности завершить розыгрыш досрочно и отказаться от проведения Кубка Стэнли (а такие были основаны на высоких показателях заражений и смертей от COVID-19), руководство НХЛ во главе с Гэри Беттмэном на такие жертвы пойти не смогло. Все-таки если сравнивать НХЛ и КХЛ, то разница в финансовых потерях ощущается сильно.

В итоге после долгих раздумий лига пришла к решению досрочно завершить «регулярку», но плей-офф все равно провести. По особому формату. Перед началом розыгрыша был проведен предварительный турнир с участием 24 клубов, разбитых пополам на Восточную и Западную конференции. Все команды были отобраны и ранжированы по проценту побед, добытых в регулярном чемпионате до паузы. Таким образом, автоматически были отсеяны «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс» — для них сезон на этом завершился. Клубы из топ-4 сыграли между собой круговой мини-турнир, в котором определился их номер посева в плей-офф. Остальные же команды, расположившиеся с пятого по 12-е место в конференции, сошлись в особом противостоянии с серией до трех побед — выигравший вышел в плей-офф, где встретился с командой из топ-4 по номеру посева. Территориальный вопрос НХЛ также решила, отправив команды в Эдмонтон и Торонто, где были созданы уже знаменитые «пузыри» — клубы по сути изолировали на весь период их участия в турнире, что впоследствии было признано эффективным решением.

Плей-офф выдался зрелищным. Во-первых, не обошлось без драмы: предварительный раунд плей-ин не преодолели «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, а уже в первом раунде плей-офф с пути к Кубку Стэнли сошли их последние обладатели — «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным . Главное внимание было обращено на «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая до этого главным трофеем владела еще в далеком 2004-м до знаменитого локаута. С Джоном Купером «молнии» шли к заветной победе шли долго и муторно, каждый раз случались обидные осечки, и 2020 год уже по всем его канонам должен был привести клуб к триумфу. Так и случилось, хотя команда почти на весь плей-офф потеряла своего капитана Стивена Стэмкоса , получившего травму.

Сначала «Тампа» вынесла своих старых обидчиков из Коламбуса, затем разгромила «Бостон Брюинз», а потом справилась с давлением «Нью-Йорк Айлендерс», которые при Барри Тротце смотрелись очень симпатично. В финале Кубка Стэнли «молнии» неожиданно попали на «Даллас Старз», влюбившие в себя немало болельщиков НХЛ. Рубилово получилось знатным: «звездочки» сумели вырвать победу уже в первом матче серии, яркости этому противостоянию добавила и дуэль россиян Василевский/Сергачев/Кучеров — Худобин/Гурьянов/Радулов

Битва продолжалась ровно до шестого матча, где у «Тампы» дебютировал в плей-офф Александр Волков . Ему повезло провести на льду девять с половиной минут и вместе со своими одноклубниками-соотечественниками пополнить список россиян, завоевавших Кубок Стэнли.

CAS и WADA нанесли контрольный удар

Под самый конец года завершился спор между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Еще в декабре 2019-го исполком международного ведомства обвинил РУСАДА в серьезных допинговых махинациях и манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории и выписал всему отечественному спорту бан на четыре года. Разбирательства по делу в ноябре этого года провел Спортивный арбитражный суд (CAS) и 17 декабря вынес решение запретить российским спортсменам участвовать в чемпионатах мира и Олимпийских играх под своими национальными флагом и гимном сроком до 16 декабря 2022 года. Вместе с этим РУСАДА было лишено статуса соответствия кодексу WADA, а России потеряла право в течение санкционного срока принимать на своей территории международные соревнования кроме тех, которые получила ранее.

Если говорить о хоккее, то чемпионат мира — 2023 в Санкт-Петербурге и МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске наша страна сохранила, эти турниры ИИХФ переносить никуда не будет. Тем более, что еще до судебных разбирательств в CAS Рене Фазель неоднократно говорил, что менять статус уже запланированных соревнований федерация не намерена. Вместе с этим автоматически закрылся вопрос чемпионата мира — 2021, который должны принять Белоруссия с Латвией. Из-за острой политической обстановки в Белоруссии, возникшей после президентских выборов, многие чиновники и представители команд других стран-участниц турнира требовали лишить Минск права провести первенство. Среди вариантов, по слухам, рассматривался и перенос минских матчей в Москву, хотя никакого подтверждения данная информация так и не нашла. И теперь уже точно не найдет, благодаря вердикту CAS.

Представителям основной сборной России на ближайших чемпионатах мира и зимних Олимпийских играх придется выступить в качестве спортсменов с нейтральным статусом. Опыт в этом у россиян уже имеется — в Пхенчхане-2018 были, например, добыты золотые медали. Молодежные же и юношеские команды вердикт CAS не затронет, национальные флаг и гимн на том же МЧМ-2021 сборная России сохранит.