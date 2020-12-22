Костина «немного захлестнули эмоции», и он снова не забил.

Нападающий «Авангарда» Клим Костин продолжает эпатировать публику неординарным поведением. В матче омской команды против «Куньлуня», который «Авангард» уверенно выиграл со счётом 5:1, форвард отметился новой выходкой.

В концовке третьего периода дисциплинарные штрафы за неспортивное поведение получили главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалёв и Костин, у которого не было особых причин для того, чтобы нервничать — команда без проблем доводила матч до победы. Но нападающий гостей вырвал клюшку у одного из соперников и бросил её в сторону скамейки запасных «Куньлуня». В ответ наставник китайского клуба бросил бутылку на лавку «Авангарда».

«Оценка игры — «5 из 5». Выполнили тренерскую установку, поэтому победили. Конфликт в концовке? Немного захлестнули эмоции. Сухая серия? Ребята в команде мне очень помогают, поддерживают. Я стараюсь работать на тренировках на сто процентов, разговариваю с тренерами. Если не получается забить, надо по-другому помогать команде», — приводятся слова Костина на официальном сайте КХЛ. За 21 матч, проведённый в нынешнем сезоне, Клим не забил ни одного гола.

«Игра выкинута на ветер, ребята были достойны большего. Что касается эпизода в конце, то не позволю никому так вести себя. Чтобы человек приезжал и вот так клюшку выкидывал… Это непозволительно. Я вступился и кинул бутылку», — приводит слова Алексея Ковалёва РИА «Новости». Ковалёв — человек намного более опытный и сдержанный, возможно, тоже зря проявил эмоции. Своим поступком наставник «Куньлуня» ничем не помог своей команде, и лишь нарвался на дисциплинарные санкции.

«Если человек так себя ведёт — какую реакцию вы ждёте?»

Что касается Костина, то его давно отличает сверхэмоциональность. Два года назад, будучи капитаном молодёжной сборной России на МЧМ-2019, Клим запомнился ярким поведением после поражения в полуфинале от американцев. Досада от проигрыша оказалась у него столь велика, что после финальной сирены он устроил настоящий спектакль. Сначала разрыдался горше всех на скамейке запасных, затем в раздражении бросил шлем на лёд, а потом нецензурно выругался в сторону канадских трибун. Ругань поймали телекамеры, слова, которые принято «запикивать», все услышали в эфире TSN.

После того матча Костин был предельно взвинчен и выдал огненный спич о том, как русских прибивают на североамериканской земле — виной тому был незасчитанный гол в ворота сборной США.

«Незасчитанный гол? Соглашайся не соглашайся, не мы решения принимаем. В НХЛ такие голы засчитываются, движения коньком не было. Наш защитник хорошо увидел партнёра, от конька залетело. Этот момент нас и надломил. Вроде бы это было незаметно, но где-то глубоко внутри это сидело. Мы русские, здесь все и всё против нас. Внутри пустота. Судьи всё время были против нас. Ни один спорный гол не засчитали в нашу пользу. С другой стороны, все спорные голы в наши ворота засчитали», — говорил Костин, но взаимоотношения с болельщиками и на этом не были закончены

В матче за бронзовые медали со Швейцарией Костин забил третий гол. После заброшенной шайбы он демонстративно заткнул уши, обращая свой жест канадским трибунам.

Неудивительно, что Костина тогда сильно невзлюбили заокеанские фанаты.

«Когда ты посылаешь куда подальше, какую реакцию вы хотите от людей? Это неспортивное поведение. Надо уметь проигрывать достойно. Это хоккей. Да, проиграли. Надо было выигрывать, чтобы иметь положительные эмоции. Всё было в их руках. Но игра закончилась, надо уметь вести себя достойно и проигрывать, а не скатываться на откровенно неспортивное поведение», — говорил в интервью «Чемпионату» Илья Брызгалов.

Очевидно, после приезда в КХЛ характер Костина не стал мягче. А не самая удачная игра за «Авангард» лишь добавила негативных эмоций.