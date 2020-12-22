Впервые в прессу просочилась информация о проблемах Джастина Азеведо 4 декабря. Тогда стало известно, что «Ак Барс» отпустил нападающего домой в Канаду посреди сезона в двухнедельный отпуск. Причина — семейные обстоятельства, тяжелое эмоциональное состояние, травма. Уже тогда была вероятность, что он может даже не вернуться в расположение клуба. В декабре казанцы вполне успешно справлялись без Азеведо, в настоящий момент у команды Дмитрия Квартальнова шесть побед подряд. Потребности в форварде не было. Поэтому его довольно легко и отпустили: все-таки ментальное здоровье одного из лидеров важнее, до и Джастин в оптимальной форме пригодится в плей-офф. К тому же подобный шаг «Ак Барса» только пошел на пользу клубу в медийном плане — организация по-человечески поступила с многолетним лидером, вошла в положение и поддержала хоккеиста. Общественность это оценила.

Вот только через несколько недель стало известно, что Азеведо не собирается возвращаться. Издание «Бизнес-Онлайн» сообщает, что игрок отказался прилетать в Казань и заявил о желании расторгнуть контракт. Казанское СМИ пишет, что причина в беременности жены Джастина. Он посчитал, что должен быть рядом с ней. При этом вопрос о переезде супруги в Россию не ставился, хотя сейчас разрешен въезд семей иностранных спортсменов в страну. Также хоккеист утверждает, что у него ухудшилось эмоционального состояния из-за сотрясения мозга, которое он получил в одном из осенних матчей. Этот диагноз в Казани не подтвердили.

Очевидно, что «Ак Барсу» бессмысленно удерживать игрока, который даже прилетать в Россию на короткий срок отказывается. Значит, нужно расторгать контракт. Если неспособность играть по медицинским причинам будет не доказана, то по идее соглашение должно быть расторгнуто по инициативе хоккеиста. «Если хоккеист достиг к моменту расторжения контракта возраста 29 лет, он выплачивает клубу 1/3 от суммы заработной платы (вознаграждения), невыплаченной за период, оставшийся до истечения срока контракта», — говорится по этому поводу в правовом регламенте КХЛ. «БО» посчитало, что 32-летний Азеведо должен будет клубу 11,3 млн рублей.

Конечно, казанцы могут пойти на встречу и расторгнуть соглашение по соглашению сторон. Но тогда не получат компенсации. Кажется, этот вариант уже не слишком нравится клубу. Тем более после того, как Азеведо объявил, что хотел бы получить зарплату за январь — 8,5 млн рублей (за сезон у него 85 млн). Хоккеист объяснил это тем, что сейчас его проблемы с ментальным здоровьем связаны с травмами, которые он получил, играя за «Ак Барс». И если бы игрок согласился пройти лечение под контролем клуба, то это одно. Но он просто улетел в Канаду к семье и теперь хочет без всяких санкций разорвать контракт.

Азеведо провел в Казани семь лет, выиграл Кубок Гагарина, в чемпионском плей-офф стал MVP. Джастин — один из самых ярких легионеров за всю историю КХЛ. И до сегодняшнего дня игрок с прекрасной репутацией. Но то, как он поступает с казанским клубом сейчас, выглядит ужасно. Фактически хоккеист, претендующий на роль лидера, бросает свою команду за несколько месяцев до плей-офф, в котором его клуб будет претендовать на победу. При этом еще отказывается выплачивать компенсацию за разрыв контракта. Понятно, что сейчас Азеведо вряд ли думает о кубках и медалях, все его мысли о супруге и будущем ребенке. Мы не знаем, есть проблемы со здоровьем у его жены, как протекает беременность и так далее. Очевидно, Джастин беспокоится не на ровном месте. Но почему тогда он не перевез семью в Казань? Почему летом поставил подпись в соглашении, когда супруга уже была в положение? Почему, уезжая из Казани в декабре, не сделал публичное заявление, извинившись перед болельщиками и командой?

В прошлом сезоне Линус Умарк несколько раз по ходу сезона летал в Швецию к жене, которая также была беременна. Роды проходили непросто, поэтому хоккеист должен был быть рядом с супругой. Однако он вернулся в расположение «Салавата» и честно отработал свой контракт. Никто не говорит, что хоккей нужно ставить превыше семьи и здоровья. Но стоит выполнять обязательства, на которые ты пошел. Азеведо играл в «Ак Барсе» семь сезонов за большие деньги, которые мог бы и не получить в другом месте. И клуб легко мог вообще его не отпускать в декабре домой, но пошел ему навстречу. Теперь очередь за Джастином.

Если вернуться в Россию для него не представляется возможным, то тогда надо хотя бы вернуть деньги, которые он точно не отработал.