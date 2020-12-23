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«Главное разочарование российского хоккея. До последнего тянули его за уши». Вайсфельд — о победителе МЧМ Кицыне 

Sport24 и ещё 2 4 часа назад
В сегодняшнем интервью Sport24 победитель молодежного чемпионата мира Максим Кицын поделился своими впечатлениями от работы с Леонидом Вайсфельдом, с которым они пересклись в новокузнецом «Металлурге»:

» — После сезона-2011/12 генеральный менеджер «Металлурга» Леонид Вайсфельд обменял вас в Нижний Новгород и был недоволен вашим показателем полезности. Какие у вас с ним были отношения?— Когда его назначили, я был в приятном предвкушении. Я смотрел его эфиры, когда он комментировал матчи. Он много грамотных вещей говорил, и я думал: «Ну, грамотного специалиста подписали, все по делу говорит». А когда начали работать вместе, то как-то не все так прозрачно было, как он любил говорить по телевизору. Ну и как-то я попал под раздачу. Да, не самая удачная игра с моей стороны была, конечно, но то, как он себя повел, как повели себя его помощники… Я не хочу оправдываться, но, будь я на его месте, я бы молодому игроку, у которого наступает очень важное время в карьере, пытался помочь. А не решал бы какие-то свои вопросы и не преследовал какие-то свои личные интересы».

Мы связались с Вайсфельдом и спросили его о взаимоотношениях с Кицыным. В ответ бывший генменеджер «Кузни» выдал жесткий и откровенный монолог:
«Кицын не выполнял те требования, которые к нему предъявлялись. Я как-то ему сказал: „Максим, ты не выполняешь то, что от тебя требуют Вайсфельд и Емелин. Ну хорошо, ты это не делаешь, тогда набирай по 40-50 очков и докажи делом, что мы не правы“. Но этого же не происходило. Он не выполнял наши требования и играл непродуктивно.
Далее я опять к нему подошел и спросил: „Как ты стал чемпионом мира? За счет чего вы обыграли канадцев?“ Он отвечает: „Брагин сказал идти на пятак, добивать и играть в силовой хоккей. И вот я забил после этого“. Я ему говорю: „Ты выполнял требования Брагина и тебе это принесло успех?“ Он согласился и тогда я его спрашиваю: „Что ж ты этого здесь не делаешь?“
Потом у Максима появился новый бзик, он отпилил клюшку. Если стоять на коньках, то она будет чуть ниже солнечного сплетения. Ребята уже над ним смеялись! Мы обменяли Максима тогда, когда уже поняли, что ничего не можем с ним сделать. И будущее показало, что мы были правы. А то у него были такие авансы… Да, он хороший парень, вежливый. Но Максим был на своей волне, не выполнял требования, которые мы ему предъявляли. Не было такого, что он говорил: „Да пошли вы! У меня есть свое мнение“ Он просто тихо соглашался и делал все по-своему.
Какие у меня интересы? Они одни: главное — чтобы команда хорошо играла. Нет ни одного менеджера, который бы пошел против себя. Максим плохо играл! Вот и вся история. Хотя к нему было лояльное отношение, у него же родители работали в клубе. Но творились просто необъяснимые вещи! Человек подавал очень большие надежды. Возможно, это самое главное разочарование российского хоккея. Ожидания и результат не совпали.
Мне было бы обидно, если бы я его обменял в Нижний, а там он стал лучшим бомбардиром клуба. Но его дальнейшая карьера… Его лучший результат после чемпионата мира — это лучший снайпер ВХЛ. Я, конечно, его поздравляю, но эти слова о моих задачах… Какие могут быть задачи у генерального менеджера новокузнецкого „Металлурга“? Клуба, который считает каждую копейку. Какие? Мы и так выше головы прыгнули! Мы набрали 75 очков, но не попали в плей-офф, а ЦСКА, набрав 73 очка, попал. И это при том, что у меня просто не было денег!
У Кицына был карт-бланш. Что сейчас об этом говорить? Ты был чемпионом мира в молодежной сборной, играя в первой тройке, а закончил карьеру в ВХЛ. Вот теперь и рассказывай, кто не прав. Или, может, он из-за меня не играет? Что ж он в Нижнем не заиграл? Да, я удивлен таким интервью. Мы столько с ним возились, никто бы такого не делал! А если бы он играл с такими закидонами в топ-клубе, то его бы уже закопали. Хотя мы до последнего его тянули за уши. Вот Панарин так может сказать о тренере, который у него был в »Мечеле». Вот он, мол, ничего не понимал в хоккее, я сейчас самый дорогой игрок в мире… И то это было бы некорректно. А Кицын…»
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Хоккей , Максим Кицын , Леонид Вайсфельд , Металлург , ЦСКА , Мечел
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