«Тампа» продлила соглашение с россиянином Волковым 

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" продлил соглашение с российским нападающим Александром Волковым . Об этом проинформировал агент хоккеиста Дэн Мильштейн в своем Twitter.

Новый контракт рассчитан на год. Волков был выбран "Тампой" на драфте 2017 года под общим 48 номером.

В составе команды он дебютировал в 2019 году, до этого выступал в АХЛ за "Сиракьюз", проведя 195 матчей и набрав 123 (55 голов + 68 передач) очка. В сезоне-2019/20 вместе с "Тампой" выиграл Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что нападающий "Тампы-Бэй" Кучеров получил травму.