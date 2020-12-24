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«Победа Канады может дорого ей стоить». Капитан канадцев Кирби Дак может не сыграть на МЧМ 

Чемпионат.com 50 минут назад
Заокеанские обозреватели не слишком радуются победе сборной Канады в контрольном матче — все понимают, что сейчас результат не имеет значения. А вот травма капитана канадской команды Кирби Дака может оказаться серьёзной, и это событие привлекает гораздо больше внимания у североамериканских экспертов.
Дак может покинуть «пузырь»?

«Молодёжная сборная Канады элегантно выиграла свой единственный контрольный матч перед стартом МЧМ, победив Россию, но, возможно, потеряла одного из самых главных своих бойцов, который мог помочь защитить титул. Речь о Кирби Даке, капитане команды, который повредил кисть руки в безобидном столкновении с Ильёй Сафоновым в средней зоне. «Чикаго» одолжил Дака сборной Канады, и в третьем периоде он получил травму, сразу же уйдя в раздевалку.

Как сказал главный тренер Андре Туриньи, у него пока нет никакой информации о состоянии здоровья форварда — нужны ренгтгеновские снимки и результаты обследования. Туриньи не смог подтвердить тот факт, что Дак сможет выполнить протокол безопасности в «пузыре», поскольку вынужден ехать на снимок. Это если так, то это может означать конец турнира для Дака, потому что риск распространения коронавируса слишком велик. «Я надеюсь, что он не выйдет из „пузыря“, но я не знаю, что потребуется», — признался главный тренер.

Из позитивных событий можно отметить форму голкипера Девона Леви. Он сыграл спокойно и уверенно, отразив все 23 броска по своим воротам. Особенно запомнился его сейв после выхода один на один Егора Чинахова за пять минут до конца. Как сказал защитник Джейми Драйсдейл, всегда хочется играть перед уверенным в своих силах голкипером. Стоит понимать, что с момента предыдущего официального матча для того же Туриньи прошло 287 дней. С таким же успехом это можно назвать вечностью», — отметил автор Montreal Journal Робин Сен-Желе.
«Это был контрольный матч, но, вполне возможно, это была прелюдия к финальной игре МЧМ, которая состоится 5 января. Команды не играли в течение 10 дней, когда вошли в «пузырь», и это чувствовалось. Канада забила единственный гол после дальнего броска защитника Драйсдейла, но через несколько минут потеряла своего капитана Кирби Дака. Похоже, он повредил запястье, ударившись во время силового приёма против Ильи Сафонова. Дилану Козенсу и Джеку Куинну предстояло доигрывать матч без своего привычного партнёра. Если у Дака серьёзная травма, то это наносит приличный удар по перспективам канадской команды, это может дорого стоить.
Увы, по правилам пузыря, добавлять игроков в команду нельзя, и если Дак выбыл, то заявить вместо него другого хоккеиста не получится. У Канады глубокий состав, но Дак — это игрок НХЛ, который играл по 20 минут за матч за «Чикаго» в нынешнем плей-офф. Впрочем, у Андре Туриньи есть и другое оружие в арсенале. Возможно, он переместит с фланга в центр Куинтона Байфилда, а Козенс будет играть справа. Байфилд был настоящей силой, вступая в силовую игру с любым из соперников.
Шесть недель назад молодёжь Игоря Ларионова выиграла Кубок Карьяла у взрослых соперников, так что у россиян намного меньше «ржавчины», чем у канадцев, которые не играли официальных матчей с марта. Несмотря на это, Канада сыграла здорово, а Девон Леви был так же «горяч», как и Ярослав Аскаров. Леви «ограбил» Егора Чинахова, который не реализовал выход один на один в концовке матча», — так охарактеризовал игру обозреватель Edmonton Journal Джим Мэтисон.

«Момент, в котором Дак получил травму, был безобидным. Это действительно может быть серьёзная травма, поскольку речь идёт о правом запястье. Победа досталась канадцам дорогой ценой», — считает агентство CP.

«Ничто так не поднимает уровень адреналина, как матч Россия — Канада»

«Дак захотел сделать силовой приём в средней зоне. Завершив его, схватился за руку, и если он выбыл до конца турнира, заменить его будет некем. У россиян можно выделить Аскарова, по которому много бросали, но он сделал несколько сложных сейвов и «заморозил» игру. Если не считать голевых моментов, то игра поначалу была абсолютно равная», — считает Дэвид Альтер из TSN.

«Турнир уже бросил вызов канадской сборной. Единственный контрольный матч мог стоить им капитана команды — Кирби Дака проводили в раздевалку после столкновения с Ильей Сафоновым, и больше он на льду не появлялся. Пока что ему делают рентген, а когда спадёт опухоль, потребуется более тщательное обследование. Это может быть потеря сердца и души команды, это может быть сокрушительный удар. Единственная мантра в такой ситуации — всем объединиться, прибавить, и коллективными усилиями компенсировать потерю капитана.
Если у вас есть только один контрольный матч, то Россия — Канада — это не самый плохой вариант. Ничто так не поднимает уровень адреналина, как готовность к такому соперничеству, которому уже более полувека. Это не была победа в серии буллитов, но счёт 1:0 сам по себе говорит о накале. Что касается вратаря для сборной Канады, то выбор Девона Леви себя оправдал, его страсть и рефлексы помогли ему заполучить статус стартёра. Он отразил все 23 броска, так что с выбором трудно спорить», — резюмировал автор Postmedia News Роберт Тычковски.
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Комментарии 4
Хоккей , Видео , Игорь Ларионов , Илья Сафонов , Ярослав Аскаров
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