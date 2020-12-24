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Большой скандал со сборной России. Шведы злили наших, разбивая шайбой матрешек перед финалом МЧМ-2012 

Sport24 4 часа назад
Шведы — возможно, одна из самых флегматичных наций в мире. Казалось бы, любая страна мечтает о сравнимом со скандинавами уровне жизни, обеспеченности населения и степени развитости экономики. Однако тепличные жилищные условия играют со шведами злую шутку в тех сферах, где умение проявить характер и силу воли возводится в абсолют: в частности, в спорте. В хоккее за представителями шведской национальности уже давно водится слава едва ли не самых обученных хоккеистов, однако их преимущество в этом аспекте вот уже многие годы пропадает с наступлением матчей навылет, где на первый план выходят не мастерство и умение, а терпение и характер. Если сборная России способна на постоянной основе «рубиться» с канадцами из-за многолетнего принципиального противостояния не только на льду, но и за его пределами, то спокойные шведы обычно не были замечены за «трэштоком» и провокацией соперника в публичном поле.
Исключением стал молодежный чемпионат мира 2012 года, по ходу которого скандинавы вышли в плей-офф, не потерпев ни одного поражения на групповом этапе. Переиграв сборную Финляндии в полуфинале, команда Роджера Реннберга в решающей встрече противостояла сборной России. Sport24 вспоминает скандал, который произошел аккурат перед финальным матчем того турнира.
Финал стал для сборных России и Швеции второй по счету встречей на турнире. Перед решающим матчем команды Брагина и Реннберга противостояли друг другу в последней игре группового этапа, в которой сильнее оказался соперник нашей команды. Российская команда после первого периода имела внушительный задел в три шайбы, но в заключительном отрезке упустила это преимущество и проиграла в дополнительное время.
Имея за спиной опыт личной встречи, обе команды прекрасно понимали, что матч получится напряженным и равным, а на первый план выйдут незначительные мелочи, которые и решат исход финала. Мелочь это или нет, но перед финальным матчем журналисты популярного шведского издания Aftonbladet попросили защитника своей сборной Патрика Немета с помощью клюшки разбить на камеру несколько матрешек — символа народной культуры России. Хоккеист ответил согласием на этот «челлендж» и с большим удовольствием осуществил не очень удачную затею шведской прессы. К слову, спустя какое-то время видео магическим образом пропало из сети. Сразу после выхода этого ролика коуч сборной был крайне недоволен.
«Кто-то из вас, журналистов, его одурачил, заставив сделать это перед камерой, и это плохо. Нам нужно вести себя скромно, концентрироваться на себе, а не на сопернике, относясь к россиянам с большим уважением, поскольку это очень хорошая команда», — сказал главный тренер молодежной сборной Швеции Роджер Реннберг.
Легендарный защитник «Детройта» Никлас Лидстрем, в свою очередь, отнесся к поступку юного соотечественника не без доли юмора.

«Да, посмотрел в интернете. Мне кажется, это просто детская забава. Когда еще, если не в молодости, делать такие глупости? Что бы сказали шведы, если бы кто-то из россиян перед финалом оторвал голову Карлсону? Они к этому отнеслись бы абсолютно спокойно, поверьте», — поделился своим мнением Лидстрем.

Разгорелся небольшой международный скандал — фанаты российской сборной не без оснований были возмущены поведением лидера команды соперника и перед началом матча находились в нетерпении, представляя ту бойню, которую устроят наши парни в ответ на неуважительный поступок со стороны защитника сборной Швеции. Однако дополнительный стимул в виде видео с разбитыми от клюшки шведского хоккеиста матрешками не возымел должного эффекта. Финал сложился для команды Брагина так же, как и встреча против шведов на групповом этапе: поражением в овертайме.
Российская сборная вынесла уроки из прошедшей игры против команды Реннберга и распределила силы по всему матчу. Уже в первом периоде стало ясно, что игра идет до гола, который на 11-й минуте овертайма забросил нынешний партнер Панарина в «Рейнджерс» — Мика Зибанежад. Как вы думаете, кто отдал «золотой» пас? Тот самый «крушитель матрешек» Немет. Несмотря на мощную концовку и штангу в исполнении Кузнецова в третьем периоде, шведы выглядели предпочтительнее из-за усталости нашей сборной — команде Брагина так и не удалось восстановиться после энергозатратного полуфинала против канадцев.
Скандальное видео защитника «Тре Крунур» оказалось пророческим: впервые с 1981 года сборная Швеции стала обладательницей золотых медалей молодежного чемпионата мира.
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Хоккей , Патрик Немет , СБОРНАЯ РОССИИ
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