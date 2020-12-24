Молодежный хоккей славится не только непредсказуемыми результатами, но и обычным для перспективных, но еще юных игроков накалом страстей. Редко обычные стычки и грубая игра перерастают в массовые столкновения, однако история нашей страны знает несколько случаев, в которых молодежные сборные СССР и России участвовали в больших ледовых побоищах. Sport24 вспоминает самые яркие драки в истории молодежных команд России и Советского союза.

МЧМ-1987 год: драка «стенка на стенку» против сборной Канады

Турнир в Чехословакии знаменит тем, что на нем в первый и последний раз за всю историю молодежных чемпионатов мира в призерах не оказалось ни сборной СССР, ни сборной Канады. Причина такого исхода кроется в очной встрече лидеров мирового хоккея: массовая драка повлекла за собой беспрецедентное решение со стороны организаторов первенства. Обе сборные были дисквалифицированы до конца турнира.

В конце второго периода при счете 4:2 в пользу канадцев случилось легендарное ледовое побоище, стартом которого послужила потасовка между Сергеем Шестериковым и Эвереттом Санипассом. Буквально через несколько секунд к ним примкнули и другие хоккеисты, находящиеся на площадке.

Около минуты потасовка продолжалась в формате «пять на пять», после чего на лед высыпали все игроки обеих команд и присоединились к любимому многими болельщиками процессу. Через три минуты непрекращающегося беспредела организаторы матча приняли решение выключить свет на стадионе.

Трудно сказать, что конкретно остановило эту бурю эмоций: выключенный свет или истекшие силы хоккеистов, но в итоге игроки разъехались по своим лавкам и прекратили боевые действия.

«Я помню, что Валерий Зелепукин получил травму, выбил плечо. Он упал на колено, а все это время его бил канадский игрок. В Советском Союзе нас к подобному не готовили, мы не понимали, что происходит, как нам себя вести. Арбитры вообще самоустранились. А Валерий стоял на коленях и пытался хоть как-то защититься от ударов хотя бы одной рукой», — говорил Сергей Федоров.

Последствия этого зрелища были неутешительными: обе сборные дисквалифицировали и лишили всех очков, заработанных на турнире. После такого результата игроков сборной СССР ждал большой разбор полетов.

«Опозорили Родину! Как вы могли до такого дойти?! За это надо гнать из хоккея, из комсомола!», — возмущался Владислав Третьяк.

МЧМ-2001: Ковальчук и Свитов против сборной Швейцарии

Для нашей молодежки тот турнир получился крайне противоречивым. Несмотря на ничью со швейцарцами в первом матче группового этапа команда Петра Ильича Воробьева сумела выйти из группы со второго места и в четвертьфинале попала на шведскую сборную. Скандинавам удалось сломить сопротивление лидеров российской сборной и выйти в полуфинал, тем самым отправив нашу команду в утешительный турнир в пару к той самой сборной Швейцарии, сумевшей попортить нервы нашим ребятам на старте молодежного первенства.

Во втором периоде швейцарцы уже вели 2:0, однако номинально второе звено сборной России во главе с Ильей Ковальчуком сказало свое слово и сравняло счет в матче. Несмотря на усилия будущей звезды «Атланты» и «Нью-Джерси» противник осуществил то, что ему не удалось сделать в первом матче: к концу встречи на табло горело 3:2 в пользу сборной Швейцарии, и тогда у ведущих хоккеистов нашей сборной сдали нервы. На последней минуте матча Свитов и Шастин активно действовали на добивании у ворот Церцубена, что не могло понравиться защитникам противника. После недолгих разговоров в конфликт решил вмешаться Ковальчук, который сходу начал разговор на языке кулаков. В драку была вовлечена вся тройка нашей сборной: Свитов и Ковальчук одолели своих оппонентов без труда, и лишь Шастин проиграл свой бой.

После окончания турнира Воробьев признался, что не сумел найти контакт со звездными игроками команды. Та драка, в которой участвовали самые талантливые игрок страны, ознаменовала окончание карьеры знаменитого тренера в молодежной сборной России.

МЧМ-2014: жаркая концовка в матче против шведов

Начало турнира в шведском Мальме для парней Варнакова получилось неоднозначным: после разгромных побед над сборными Швейцарии и Норвегии последовали два чувствительных поражения от шведов и финнов. Смазанное окончание группового этапа компенсировала победа над командой США в четвертьфинале, после которой предстояла вторая встреча со скандинавской сборной: хозяева турнира разгромили словаков и также вышли в полуфинал.

Второй матч развивался по схожему сценарию: первый период вновь выиграли шведы, а заключительный отрезок встречи завершился вничью. Команде Гренборга для победы этого было вполне достаточно. Этот полуфинал был бы ничем не примечателен, если бы не события, случившиеся после его окончания: финальная сирена застала игроков обеих команд в борьбе у борта в средней зоне и послужила толчком к массовому столкновению: в частности, в рукопашной сошлись Миронов и Петерссон. В отличие от результата матча, в этом моменте победа осталась за российской сборной.

Негодование главного тренера шведской команды вполне объяснимо: впереди хозяев ждал финал, и игрокам вовсе необязательно было подвергать себя риску получения травмы и ввязываться в драку. Однако на этом конфликт не закончился: шведы отказались пожимать руки игрокам российский сборной и получили гневную реакцию все того же Миронова.