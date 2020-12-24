Менее чем через двое суток молодежная сборная России по хоккею стартует на чемпионате мира матчем против команды США. Накануне очередной серии принципиального противостояния Sport24 вспоминает встречу между этими же соперниками 16-летней давности. Ее главным героем стал Александр Овечкин

Декабрь 2004-го — смутное время для североамериканского хоккея. Национальная хоккейная лига стремительным темпом приближалась к решению о полной отмене сезона и в итоге все-таки приняла его. Причиной, естественно, стали разногласия между профсоюзом игроков. Параллельно с их разборками по ту же сторону Атлантического океана свой последний турнир за сборную страны перед отъездом НХЛ проводили будущие звезды сильнейшей лиги мира — Александр Овечкин и Евгений Малкин

Эта парочка приехала в американской город Гранд-Форкс, чтобы помочь Сергею Герсонскому выиграть молодежное первенство планеты. У России на тот турнир собрался очень серьезный состав, но начала эта «дрим-тим» с поражения от хозяев — 4:5. Предотвратить эту неудачу мог Овечкин, но на последних минутах он не реализовал классный шанс, не попав по шайбе. Впрочем, у самого Ови было больше вопросов к обороне сборной, чем к самому себе:

«Проиграли из-за грубых ошибок в обороне. Могли спасти матч, моментов-то у нас хватало. Но не получилось. Почему? Не думаю, что из-за акклиматизации или каких-то прочих факторов. Не знаю, с чем это связано. Может, перегорел кто-то, нервы подвели. Что ж, будем работать и надеяться, что победы придут».

Обидное поражение ничем не помешало нашим на групповом этапе — они все равно заняли первое место и вышли напрямую в полуфинал. Где снова попали на американцев. Вот он — идеальный шанс для мести. Капитан сборной России точно ждал этой встречи со звездно-полосатыми и оторвался по полной. Крушить соперника сборная России начала с первых минут.

Удачно вкатиться в игру помогло быстро заработанное большинство. На бросок сначала вывели Овечкина, но переполненный эмоциями форвард снова промазал мимо шайбы. В итоге партнерам пришлось все сделать за него — Дмитрий Воробьев исправил ошибку капитана, а Энвер Лисин хорошо поработал на пятаке. Поехали!

Вообще, в своем итоговом разгроме команда США должна винить только себя — именно они помогли россиянам поверить в свои силы. Пропущенная в меньшинстве шайба ее ничему не научила, вскоре американцы снова остались вчетвером и на этот раз пострадали от руки разозленного Ови. Он снова дождался передачи на дальнем пятаке, на этот не решился бросать в касание и правильно сделал — прицелившись, нападающий удвоил преимущество российской сборной.

Известный стереотип о североамериканских хоккеистах — они никогда не сдаются. В январе 2005-го хозяева МЧМ это подтвердили, сравняв счет уже в первом периоде. На счастье наших до перерыва случился еще один гол — Малкин на пару с Александром Радуловым нарисовали удивительную красоту, а Сергей Широков не подвел в завершении.

Второй период, как это нередко бывает после сверхрезультативной первой двадцатиминутки, остался безголевым, а в середине третьего Малкин увеличил преимущество команды Герсонского. Но валидольной концовки это, конечно, не отменяло: две шайбы — не та разница, при которой сборная США не пыталась бы устроить камбэк. Успокоил ее все тот же Овечкин, попавший по пустым воротам американцев в середины площадки, а добили Малкин и Воробьев, которые довели счет до неприличного — 7:2.

Овечкин и компания организовали одну из самых ярких побед российского хоккея в противостоянии с американским, жаль, что на следующий день их самих ждал разгром в финале — 1:6 от Канады.