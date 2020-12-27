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Чехия попала под шведский каток на МЧМ. Что с такой же командой сделает сборная России? 

Чемпионат.com 8 часов назад
Младшие «тре крунур» стряхнули ржавчину и покатили. Их победная серия в группе турнира длится уже 14 лет!
Центральным матчем второго игрового дня МЧМ-2021 была встреча Чехии и Швеции в группе B. С точки зрения сборной России — это ещё и шанс посмотреть на будущих соперников — выиграй чехи, следующий матч нашей молодёжки с ними мог бы стать за первое место в группе. К шведам же никогда не будет лишним присмотреться получше.
Шведы с чехами последний раз играли в четвертьфинале МЧМ-2020, но тогда чехи были обескровлены травмами. Сегодня ситуация противоположная — до Эдмонтона не доехало четыре ключевых игрока «Тре Крунур» и почти весь тренерский штаб. Виной всему, конечно, коронавирус. Да ещё и в «пузыре» два члена персонала команды сдали положительные тесты, из-за чего шведы задержались на карантине и не смогли провести контрольный матч. Так что, видимо, в первом официальном матче последнее, о чём они думали, — это о продлении рекордной победной серии. Напомним, Швеция не проигрывала в групповых раундах МЧМ рекордные 14 лет. Главное для них было — стряхнуть «ржавчину» и войти в игровой ритм. У чехов только одна потеря, которая казалась существенной — нападающий первого звена Адам Раска был дисквалифицирован по итогам товарищеского матча со Словакией на одну игру.
Первый период не разочаровал — шведы проводили долгие и острые атаки, здорово двигали шайбу и показывали отличное взаимопонимание. Однако о каком-то подавляющем преимуществе речи не шло — чехи не просто держали удар, а действовали довольно агрессивно, перехватывали шайбу и периодически сами отвечали выпадами, а получив большинство, не замедлили его реализовать. Великолепный розыгрыш провела связка Мышак — Теплы.
Но недолго музыка играла — шведы ответили спустя 32 секунды! Защитник не угнался за Костмаром, который бросил в касание после умопомрачительной диагональной передачи.
Однако пропущенный гол нисколько не расстроил чешскую команду — наоборот, концовка первого периода и начало второго прошли с очевидным преимуществом чехов, и только благодаря Хуго Альнефельту счёт оставался ничейным. Самым ярким его эпизодом стал сейв ловушкой на ленточке ворот.
Казалось, вторая шайба шведов совершенно не вытекала из логики игры, но именно она вдохнула в младших «Тре Крунур» жизнь, стряхнула с них остатки ржавчины и заставила включиться на полную мощность. Они получили большинство, но никакой особенной опасности при розыгрыше создать не могли. Тем не менее, неточный бросок, отскок от лицевого борта и расторопность Сундсвика на пятачке сделали своё дело.
Шведы включили ноги, покатили в своём фирменной стиле и катком задавили чехов. Хейнеман убежал и забил в меньшинстве, Нидербах нокаутировал чехов, когда Ник Малик в совершенно неподходящее время вышел из ворот и начал паниковать. К третьему периоду шведы настолько разыгрались, что начали творить настоящую красоту. Кто бы мог подумать, что двухметровый Сёдерблом покажет такую шикарную технику и забьёт клюшкой между ног? Тотальный разгром был завершён Бьерселиусом и Гунлером — 7:1.
Пока что по младшим «Тре Крунур» и не скажешь, что на пути к МЧМ им пришлось преодолеть немало трудностей и растерять по дороге часть команды. За один матч они и нашли игровой ритм, и получили мощный заряд уверенности в себе, и победную серию не прервали. Думается, с каждым матчем они будут только прибавлять — у них, кстати, как и России в матче с США, незаметными были лидеры, так что запас мощности там ещё большой. Ну а чехи даже не смогли извлечь никакой пользы из форы, которую в первой половине игры им дали шведы. Страшно представить, что же с такими чехами завтра сделает Россия?
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Комментарии
Хоккей , Видео , ЧМ по хоккею , СБОРНАЯ РОССИИ
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