Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Матч-центр
20 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Сельта
Сельта
2 0
Алавес Алавес
Гранада
Гранада
2 0
Бетис Бетис
Кадис
Кадис
0 2
Хетафе Хетафе
20 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
4 1
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Штутгарт Штутгарт
20 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
6 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
21 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
2 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
0 1
Севилья Севилья
Эльче
Эльче
2 2
Осасуна Осасуна
Уэска
Уэска
1 1
Леванте Леванте
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
0 3
Барселона Барселона
Вильярреал
Вильярреал
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
1 1
Сельта Сельта
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Алавес
Алавес
2 1
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
1 0
Кадис Кадис
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
0 0
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
3 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
0 0
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон
Эвертон
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
19:00
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
21:15
Эйбар Эйбар
Леванте
Леванте
23:30
Бетис Бетис
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
21:00
Арсенал Арсенал
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
21:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
19:00
Валенсия Валенсия
Сельта
Сельта
21:15
Уэска Уэска
Атлетико М
Атлетико М
21:15
Хетафе Хетафе
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
21:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
18:15
Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
20:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
16:00
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
18:15
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
20:30
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Арминия
Арминия
17:30
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
17:30
Унион Унион
Кёльн
Кёльн
17:30
Аугсбург Аугсбург
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
18:15
Атлетико М Атлетико М
Эйбар
Эйбар
20:30
Гранада Гранада
3 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
20:00
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
15:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити

Канада забросила немцам 16 шайб за матч! Зачем было издеваться и ставить рекорды? 

Чемпионат.com 1 час назад
Из-за карантина соперник даже не смог набрать три звена и играл второй матч за два дня.
После матча сборных Германии и Финляндии, в котором немцы из-за проблем с карантином едва наскребли два с половиной звена, все восхищались самоотверженностью немцев. Они достойно уступили крепким финнам (3:5), а несколько игроков сборной Германии возглавили статистику по игровому времени, которое в среднем для немецкой команды составило 21 минуту.
Понятно, что два матча за два дня в таких адских условиях команда Тобиаса Абштрайтера не выдержала бы, и встреча с Канадой не сулила Германии ничего хорошего. Однако соперник отнёсся к немцам на удивление неуважительно, решив, что нужно добивать лежачего.
Количество рекордов и статистических «плюшек», которые установили игроки канадской сборной, просто зашкалило. Дилан Козенс закончил матч с голевым и ассистентским хет-триком, набрав 6 очков, Доусон Мерсер набрал 4 (2+2) балла, положив в копилку голевой дубль. Кребс, Ньюхук и Томасино записали в актик 3 (2+1) очка, Коул Перфетти сделал 3 голевых паса. Соотношение бросков — 44 — 15 в пользу «кленовых», которых не особо хвалила даже канадская пресса. «У Канады в команде 19 человек, выбранных в первом раунде драфта, а у Германии всего 14 игроков в составе», — отметил обозреватель Sportsnet Марк Спектор. Немцы отказались перенести матч с Канадой на день позже, поскольку понимали, что всё равно уступят. Для них было важно сэкономить выходной день перед важным матчем со Словакией, а затем сыграть со Швейцарией, когда игроки начнут возвращаться из карантина. По словам Абштрайтера, его команда сдалась ещё до матча, а сама игра лишний раз показала, что немецкие игроки не готовы действовать на таком уровне скорости и отдачи. У Германии не было никаких инструментов, чтобы попытаться бороться с Канадой, которая чувствовала себя словно ребёнок, которого запустили в кондитерскую лавку.

«Счёт мог быть и 200:1. Дело не в этом. Речь идёт о том, что мы готовим нашу команду к продвижению вперёд в этом турнире. Дело не в счёте, а в том, как вы играете. У нас нет времени, чтобы терять его зря. Нужно идти на лёд и играть до конца», — сказал наставник сборной Канады Андре Туриньи. С одной стороны, понять его можно — канадская сборная тоже имела ограниченное количество матчей, просидев две недели на карантине до старта турнира, и «кленовым» нужна игровая практика. С другой — так забавляться над обескровленным соперником выглядело откровенным издевательством. «Извиняться за 16:2 Туриньи не стал и после нескольких банальностей перешёл к тому, как хорошо боролись оппоненты. Он сказал, что сборная Канады — не та команда, которая сыграла вместе 15 — 30 матчей, что им нужно ставить командную игру и находить „химию“, что соперника нельзя было отпускать», — отметил всё тот же Марк Спектор.

Возможно, Турьиньи прав в том, что у каждой сборной — свои задачи и свои проблемы, а нынешние условия абсолютно непредсказуемы и уникальны. Но чистого спорта в подобных матчах остаётся до обидного мало, и подобные разгромы не красят турнир, который рискует быть единственным крупным хоккейным международным событием в нынешнем сезоне.
Чемпионат.com: последние новости
Швеция — Чехия – 7:1 – видео, голы, обзор матча молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 Швеция — Чехия – 7:1 – видео, голы, обзор матча молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 Бардаков: тоже хотим выиграть крупно, но только в игре с соперником высокого уровня Бардаков: тоже хотим выиграть крупно, но только в игре с соперником высокого уровня Ушёл из жизни отец Хабибулина. Давыдов будет исполнять обязанности тренера вратарей на МЧМ Ушёл из жизни отец Хабибулина. Давыдов будет исполнять обязанности тренера вратарей на МЧМ
Комментарии 13
Хоккей
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение