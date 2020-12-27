Из-за карантина соперник даже не смог набрать три звена и играл второй матч за два дня.

После матча сборных Германии и Финляндии, в котором немцы из-за проблем с карантином едва наскребли два с половиной звена, все восхищались самоотверженностью немцев. Они достойно уступили крепким финнам (3:5), а несколько игроков сборной Германии возглавили статистику по игровому времени, которое в среднем для немецкой команды составило 21 минуту.

Понятно, что два матча за два дня в таких адских условиях команда Тобиаса Абштрайтера не выдержала бы, и встреча с Канадой не сулила Германии ничего хорошего. Однако соперник отнёсся к немцам на удивление неуважительно, решив, что нужно добивать лежачего.

Количество рекордов и статистических «плюшек», которые установили игроки канадской сборной, просто зашкалило. Дилан Козенс закончил матч с голевым и ассистентским хет-триком, набрав 6 очков, Доусон Мерсер набрал 4 (2+2) балла, положив в копилку голевой дубль. Кребс, Ньюхук и Томасино записали в актик 3 (2+1) очка, Коул Перфетти сделал 3 голевых паса. Соотношение бросков — 44 — 15 в пользу «кленовых», которых не особо хвалила даже канадская пресса. «У Канады в команде 19 человек, выбранных в первом раунде драфта, а у Германии всего 14 игроков в составе», — отметил обозреватель Sportsnet Марк Спектор. Немцы отказались перенести матч с Канадой на день позже, поскольку понимали, что всё равно уступят. Для них было важно сэкономить выходной день перед важным матчем со Словакией, а затем сыграть со Швейцарией, когда игроки начнут возвращаться из карантина. По словам Абштрайтера, его команда сдалась ещё до матча, а сама игра лишний раз показала, что немецкие игроки не готовы действовать на таком уровне скорости и отдачи. У Германии не было никаких инструментов, чтобы попытаться бороться с Канадой, которая чувствовала себя словно ребёнок, которого запустили в кондитерскую лавку.

«Счёт мог быть и 200:1. Дело не в этом. Речь идёт о том, что мы готовим нашу команду к продвижению вперёд в этом турнире. Дело не в счёте, а в том, как вы играете. У нас нет времени, чтобы терять его зря. Нужно идти на лёд и играть до конца», — сказал наставник сборной Канады Андре Туриньи. С одной стороны, понять его можно — канадская сборная тоже имела ограниченное количество матчей, просидев две недели на карантине до старта турнира, и «кленовым» нужна игровая практика. С другой — так забавляться над обескровленным соперником выглядело откровенным издевательством. «Извиняться за 16:2 Туриньи не стал и после нескольких банальностей перешёл к тому, как хорошо боролись оппоненты. Он сказал, что сборная Канады — не та команда, которая сыграла вместе 15 — 30 матчей, что им нужно ставить командную игру и находить „химию“, что соперника нельзя было отпускать», — отметил всё тот же Марк Спектор.

Возможно, Турьиньи прав в том, что у каждой сборной — свои задачи и свои проблемы, а нынешние условия абсолютно непредсказуемы и уникальны. Но чистого спорта в подобных матчах остаётся до обидного мало, и подобные разгромы не красят турнир, который рискует быть единственным крупным хоккейным международным событием в нынешнем сезоне.