Федерация хоккея Белоруссии не получала уведомлений о переносе ЧМ-2021 

Федерации хоккея Белоруссии не получала официальных уведомлений о переносе чемпионата мира (ЧМ) 2021 года по хоккею, который должен пройти в Минске. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе федерации.

«Белорусская сторона не получала официальных уведомлений по поводу переноса матчей чемпионата мира из Минска в другую страну», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также в пресс-службе добавили, что белорусская сторона продолжает готовиться к проведению хоккейного первенства мира в соответствии с рекомендациями Международной федерации хоккея (IIHF), которые были утверждены ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее некоторые европейские общественные организации призывали IIHF перенести проведение матчей чемпионата мира 2021 года из Минска по причине напряженной политической ситуации в республике. При этом чемпионат мира должен состояться в мае-июне 2021 года в Минске и Риге.