Федерация хоккея Белоруссии не получала уведомлений о переносе ЧМ-2021 

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Матч-центр
21 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
2 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
2 2
Осасуна Осасуна
Валенсия
Валенсия
0 1
Севилья Севилья
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
0 2
Атлетико М Атлетико М
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
0 3
Барселона Барселона
Вильярреал
Вильярреал
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
1 1
Сельта Сельта
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Бетис
Бетис
1 0
Кадис Кадис
Алавес
Алавес
2 1
Эйбар Эйбар
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
3 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм
Фулхэм
0 0
Саутгемптон Саутгемптон
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон
Эвертон
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Севилья
Севилья
19:00
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
21:15
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
23:30
Вальядолид Вальядолид
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
21:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Гранада
Гранада
19:00
Валенсия Валенсия
Сельта
Сельта
21:15
Уэска Уэска
Атлетико М
Атлетико М
21:15
Хетафе Хетафе
30 декабря

Английская Премьер-лига

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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
21:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

Испанская Примера

2 из 2
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Атлетик Б
Атлетик Б
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Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
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Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Эвертон
Эвертон
20:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
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Вильярреал
Вильярреал
16:00
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
18:15
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
20:30
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
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Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Байер Байер
Арминия
Арминия
17:30
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
17:30
Унион Унион
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

Испанская Примера

3 из 5
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Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
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Алавес
Алавес
18:15
Атлетико М Атлетико М
Эйбар
Эйбар
20:30
Гранада Гранада
3 января

Бундеслига

2 из 2
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Боруссия Д
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17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
20:00
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
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Бёрнли
Бёрнли
15:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 января

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1 из 1
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Валенсия
Валенсия
23:00
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль

Федерация хоккея Белоруссии не получала уведомлений о переносе ЧМ-2021 

ИА Regnum и ещё 8 5 часов назад
Федерация хоккея Белоруссии не получала уведомлений о переносе ЧМ-2021
Фото: ТАСС
Федерации хоккея Белоруссии не получала официальных уведомлений о переносе чемпионата мира (ЧМ) 2021 года по хоккею, который должен пройти в Минске. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе федерации.

«Белорусская сторона не получала официальных уведомлений по поводу переноса матчей чемпионата мира из Минска в другую страну», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также в пресс-службе добавили, что белорусская сторона продолжает готовиться к проведению хоккейного первенства мира в соответствии с рекомендациями Международной федерации хоккея (IIHF), которые были утверждены ранее.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее некоторые европейские общественные организации призывали IIHF перенести проведение матчей чемпионата мира 2021 года из Минска по причине напряженной политической ситуации в республике. При этом чемпионат мира должен состояться в мае-июне 2021 года в Минске и Риге.
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Хоккей , ЧМ по хоккею , ИТАР-ТАСС
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