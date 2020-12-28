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«Зачем вы это делаете?». В Америке удивлены действиями сборной России в матче с Чехией 

Чемпионат.com 37 минут назад
«Четыре человека на синей линии — интересная стратегия». Сборная России делит последнее место на турнире по игре в большинстве.
Сборная России потерпела первое поражение на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею, уступив команде Чехии (0:2). После разгромного поражения чешской сборной в её первом матче на МЧМ-2021 от сборной Швеции (1:7) многие в России поспешили забросать шапками подопечных Карела Млейнека. Однако тренерскому штабу чехов удалось найти эффективное противоядие против игры российской команды.
«У нас был план на матч, мы здорово начали. Но после гола, пропущенного в большинстве, мы развалились и уже не смогли вернуться в игру. Мы видели игру России с США, проанализировали её. Но мы фокусируемся на своей команде, делаем всё возможное, чтобы подготовиться к этому сопернику. Будем стараться показать свою лучшую игру завтра», — обещал Млейнек после разгрома в матче с младшими «тре крунур».
К сожалению для поклонников российского хоккея, слова 43-летнего специалиста с делом не разошлись. Сборная Чехии действительно показала свой лучший хоккей в матче с командой России. Игроки чешской сборной самоотверженно рубились в защите, очень цепко и ответственно опекали лидеров команды Игоря Ларионова и чётко использовали свои контратаки. Собственно, именно в таком стиле и были заброшены обе шайбы чешской сборной в матче.
Что может перевернуть ход равного матча и решить судьбу противостояния, когда игра в равных составах абсолютно не складывается? Правильный ответ на этот вопрос дала сборная Швеции в матче всё с той же сборной Чехии. На протяжении первой половины матча чешская команда давала абсолютной равный бой шведам, но гол Альбина Сундсвика при реализации численного преимущества стал для команды Йоэля Рённмарка глотком свежего воздуха. Шведы реализовали первое же большинство в матче, благодаря чему завладели преимуществом в счёте. В этом матче младшие «тре крунур» смогли конвертировать в заброшенные шайбы три из первых четырёх попыток реализации лишнего, что и стало ключом к важнейшей победе. Две из трёх шайб были забиты с ближнего пятака, ещё одна шайба с добивания была заброшена при игре «пять на пять».
А теперь вернёмся к сборной России, которая на данный момент делит со сборной Австрии последнее место на турнире по игре в большинстве. Проблемы российской молодёжки в этом компоненте начались ещё на прошлом чемпионате мира в Чехии. В тренерском штабе Валерия Брагина именно Ларионов отвечал за розыгрыш лишнего. И большую часть турнира дела национальной команды также шли не очень. Свой первый гол в большинстве на том мировом первенстве россияне забили только в четвёртом матче на турнире с Германием, причём Григорий Денисенко забил в формате «шесть на четыре». После гола Денисенко россиян прорвало, но в ключевые моменты финального матча с Канадой всё снова умерло.
Прошёл год — коренным образом изменился состав национальной команды, а проблема большинства никуда не делась. В контрольном матче с Канадой россияне запороли три попытки из трёх, в первой встрече с американцами не реализовали единственное удаление «звёздно-полосатых», но главный ступор случился в матче с чехами — четыре неудачи из четырёх. Причём стратегия игры сборной России в равных составах мало чем отличалась от игры в большинстве. Действия команды Ларионова не остались незамеченными и в Северной Америке.
Бывший аналитик «Нью-Джерси Дэвилз» Рэйчел Доэрри одной из первых опубликовала в социальных сетях скрин российской тактики на матч с Чехией, который очень быстро стал мемом в «Твиттере». На приведенном ниже скрине отображён эпизод из игры в равных составах из самого начала третьего периода. Схожим образом россияне действовали и при реализации лишнего.

«Иметь четырёх игроков на синей линии и одного под воротами — интересная стратегия. Я искренне не понимаю, зачем вы это делаете. Против вас так легко обороняться», — написала Доэрри.

Канадский тренер Коннор Кадарет, работающий в одной из юниорских лиг Северной Америки, пошёл дальше и дополнил кадр Доэрри графическим элементом. «Единственное объяснение — там лава», — подписал картинку Кадарет.
Всё это, конечно, очень смешно, вот только тренерскому штабу Ларионова сейчас точно не до веселья. Спустя несколько минут после момента, который попал под внимание канадских специалистов, подобные действия россиян привели ко второму голу чешской команды. Защитник Даниил Чайка из подобного положения угодил в конёк чешскому защитнику, что привело к голевой контратаке соперника.
Российская сборная в матче с командой Чехии свалилась на бессмысленный обстрел ворот голкипера Лукаша Паржика от синей линии. Соперник, без тени сомнений и раздумий, с первых минут матча отдал российской команде весь периметр, а сам интенсивно блокировал броски россиян и зачищал пятак. До самого Паржика долетали единичные выстрелы, которые не таили в себе практически никакой угрозы.
«Ужасная игра сборной России в атаке. Слишком много бросков издали и ничего не создано с опасных позиций. Их игра в большинстве сопоставима с худшими образцами «Монреаля» или «Нэшвилла». Российское большинство — это катастрофа», — сказал обозреватель Кевин Папетти.
«Будем ли что-то менять в большинстве? Матч только закончился. Будем смотреть разные варианты в ближайшие пару дней до матча с Австрией. Посмотрим, что мы сможем сделать. Нам нужно забить несколько голов, матч с Австрией можно будет использовать, чтобы вернуть уверенность. Мы уважаем этого соперника, нам надо будет показать свой лучший хоккей», — сказал Ларионов после поражения от Чехии.
Мало кто сомневается, что сборная России реализует численный перевес в матче с командой Австрии. И возможно, это случится много больше одного раза. Однако уже ко встрече с командой Швеции главному тренеру российской национальной команды необходимо подготовить несколько вариантов реализации лишнего. Иначе в Америке будут снова смеяться над игрой наших.
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Комментарии 2
Хоккей , Видео , Игорь Ларионов , Григорий Денисенко , Даниил Чайка , СБОРНАЯ РОССИИ
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