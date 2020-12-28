Чехи считают, что теперь могут победить любого соперника, но признают, что россияне сильнее индивидуально.

Победа чешской сборной в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира над сборной России вызвала бурную реакцию в европейской прессе. При этом все обозреватели отмечают, что победа чехов была неожиданной.

«Это словно была взрослая сборная Чехии образца 1998 года»

«Чехия сенсационно выиграла у фаворита турнира. Вопреки ожиданиям, молодая чешская команда обыграла Россию со счётом 2:0. На последних минутах россияне штурмовали ворота соперников, но забить так и не смогли. Чешские хоккеисты играли очень самоотверженно, стараясь максимально блокировать броски и ложась под шайбу. В одном из эпизодов Якуб Рыхловски потерял лезвие конька, когда сблокировал бросок, но быстро добрался до скамейки запасных», — не без удовольствия отмечает финское издание Iltalehti.

«Классическое соперничество, полное драматизма от начала и до конца. Чехи очень здорово сыграли в обороне и оставили Россию с нулём в графе забитых голов. Это была вратарская дуэль на «Роджерс Плэйс». В прошлом году Лукаш Паржик был дублёром Лукаша Достала, а нынче дебютировал на турнире с превосходными 29 сейвами. У Ярослава Аскарова было 27 спасений.

Чехи и россияне — традиционные соперники, которые обычно играют очень упорные матчи с небольшой разницей в счёте. Игры проходят очень напряжённо, и этот матч не стал исключением. А результат ещё больше увеличил интригу в группе В. Ларионов сказал, что, возможно, не хватило большей нацеленности на ворота, что нужно наносить больше бросков и забивать «мусорные» голы. При этом обе страны стремятся прервать свою «золотую засуху» на молодёжных чемпионатах мира. Россияне последний раз побеждали в 2011 году в Баффало, а чехи не брали титул со времён золотого дубля в 2000 и 2001 году. Нынче же нас ждало настоящее удивление, поскольку в первом матче чешские хоккеисты разгромно проиграли шведам. Лучших «собак» Ларионова — Подколзина и Амирова — держали под контролем, чехи очень много работали и блокировали выстрелы.

Чехи умело замедляли техничных россиян, словно это была взрослая сборная Чешской Республики времён 1998 года. У россиян же плохо работало большинство», — отметил обозреватель официального сайта ИИХФ Лукас Эйкройд.

«Он не пропустил ни одну из тридцати российских «ракет». Вратарь Лукаш Паржик отыграл безупречно и привёл свою сборную к первой победе на МЧМ-2021. Тем самым чешская сборная значительно исправила то впечатление, которое было накануне после поражения от шведов со счётом 1:7», — отметило издание Idnes.

«Оборона чехов отравила русских»

«Какая разница, что там было со шведами? Против России вышла совсем другая команда. Парни буквально вставали на четвереньки, блокируя тучи бросков. А главное — это была сборная, которая не дала слабину на всём протяжении матча. Две игры на турнире — два разных мира.

Что касается Аскарова, на котором есть клеймо лучшего голкипера нынешнего чемпионата мира, то он выглядел расфокусированным», — отмечает издание Blesk.

«Со шведами мы тоже неплохо сыграли во второй половине матча. Теперь стало ясно, что пощёчина в первом матче турнира очень помогла чешской сборной. Можно сказать, что чехи морально уничтожили Россию с помощью командной игры. Конечно, с российской точки зрения наш хоккей был мало приглядным и неинтересным. Когда много атакуешь на полной скорости и никак не можешь забить, это беспокоит тебя всё больше и больше. Организация игры в обороне — важнейший фактор, и здесь нельзя не отметить количество блокированных бросков. Конечно, нам помогло, что мы забили гол в контратаке во втором периоде, играя под давлением. Это был ключевой момент матча. Оборона чехов не только «отравила» русских, но и помогла забить.

Любой матч начинается со счёта 0:0, а это значит, что обыграть можно любого. Но в игре с мастеровитым соперником это требует напряжения от буквально каждого, нужна дисциплина и максимальная решимость, нужно следовать изначальной тактике. Нужно жертвовать всем ради команды. В целом меня сильно удивило, что россияне не отреагировали на изменения темпа матча. Возможно, какие-то перемены у них и были, но они выглядели довольно стереотипными», — отметил автор Blesk Милош Ржига-младший.

«Лучшим показателем упомянутого чешского боевого духа была разница шайб или то, как забивали Якуб Рыхловски и Филип Коффер. Пятеро чехов оборонялись в своей зоне больше полутора минут, едва волоча ноги. Рыхловски, однако, неожиданно добрался до шайбы и откуда-то выскреб последние остатки энергии. Затем он бросил в прорыв Коффера прекрасным пасом, и тот забил.

Конечно, индивидуально русские были лучше, но это имело мало значения по сравнению с организованной, а главное, самоотверженной игрой чехов. И это способ удачно сыграть не только с Америкой в следующем матче, но и с другим соперником. Юниоры доказали, что это рецепт, который работает против любого», — пишет журналист isport.cz Ян Денемарк.