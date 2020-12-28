Летестю завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Канадский нападающий Марк Летестю принял решение завершить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) из-за проблем с сердцем. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Он не выходил на лед с октября 2019 года, когда у него было диагностировано воспаление миокарда. Миокардит вызывается вирусной инфекцией и может поражать сердечную мышцу, снижая способность перекачивать кровь и вызывая учащенный или ненормальный сердечный ритм. Ожидалось, что Летестю пропустит только шесть месяцев.

Последней командой 35-летнего нападающего был "Виннипег". В сезоне-2019/20 он провел семь матчей, в которых не набрал ни одного очка. Всего на счету канадца 11 сезонов в составе "Питтсбурга", "Коламбуса", "Эдмонтона" и "Виннипега", в которых он набрал 210 (93 гола + 117 результативных передач) очков в 567 играх регулярного чемпионата и 15 (6+9) очков в 36 играх Кубка Стэнли.