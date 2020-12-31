Теперь остаётся ждать, Словакия или Германия и в какой части сетки плей-офф окажутся канадцы.

Сборная России завершила групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2021 победой над командой Швеции и вышла на промежуточное первое место в группе. Однако оно ещё нам не гарантировано — всё решит матч США со шведами. «Чемпионат» рассказывает о всех возможных раскладах в группах.

Положение команд в группе А

Канада — 9 очков

Финляндия — 9 очков

Германия — 5 очков

Словакия — 4 очка

Швейцария — 0 очков

В группе А остался единственный матч — Финляндия и Канада сойдутся в матче за первое место. Остальные места уже распределены. Сборная Германии под предводительством Тима Штюцле и Джей Джей Петерки выиграла два матча — со Словакией в овертайме и триллер со Швейцарией. Немцы впервые в истории вышли в четвертьфинал молодёжного чемпионата мира. Словаки обыграли Швейцарию и набрали очко с немцами, заняв четвёртое место. Швейцарцы без ярких звёзд стали последними.

Матч Канада — Финляндия начнётся 1 января в 2:00 мск.

Положение команд в группе В

Россия — 8 очков

Швеция — 7 очков

США — 6 очков

Чехия — 3 очка

Австрия — 0 очков

Команда Игоря Ларионова прервала рекордную серию младших «тре крунур», которые не проигрывали в групповых раундах МЧМ на протяжении 54 матчей. Жаль, что не получилось сделать это в основное время, набери Россия 9 очков, и победа в группе была бы гарантирована. Теперь придётся ждать результата матча между Швецией и США, но ниже второго места наши точно не опустятся.

Россия займёт первое место в группе, если США обыграют Швецию за пределами основного времени. Тогда получится, что три команды наберут по 8 очков, но Россия опередит соперников за счёт большего количества очков в личных встречах между этими тремя соперниками. В этом случае американцы станут вторыми, шведы третьими.

Соперником России по четвертьфиналу в этом случае станет сборная Словакии.

Россия займёт второе место в группе, если матч между Швецией и США закончится в основное время. В этом случае победитель матча США — Швеция выиграет группу В, а проигравший займёт третье место.

Россия займёт второе место в группе, если Швеция обыграет США за пределами основного времени. В этом случае Швеция выиграет группу, американцы станут третьими.

Если Россия займёт второе место, то в четвертьфинале сыграет с Германией.

Чехам выше четвёртого места уже не забраться, потому что даже в случае равенства очков по результатам личных встреч они окажутся ниже американцев либо шведов. А в случае поражения от Австрии (правда, это очень сложно представить) они и вовсе пролетят мимо плей-офф, австрийцы тогда займут четвёртое место.

Матч Чехия — Австрия начнётся 31 декабря в 22:00 мск. Матч Швеция — США начнётся 1 января в 5:30 мск.