Молодежная сборная России проиграла Чехии на чемпионате мира в Эдмонтоне. Помнится, 32 года назад Профессор сказал мне, что они выиграли Олимпиаду-1988 в Калгари, не обращая внимания на Тихонова. Но вот в молодежке без жесткого пригляда тренера никак не обойтись.

Послушался старого совета Игоря Николаевича, решил переспать с проблемой — поражением в одну калитку от чехов 0:2, а потом уже высказаться.

Мы не беспокоимся об атаке команды или самоотдаче, но нам надо быть более нацеленными на ворота. Аскаров играет великолепно, мы не беспокоимся на его счет. Можно привести аналогию со сборной России по футболу в матче с Испанией на ЧМ-2018. Такого плана была сборная Чехии, которая построила очень плотную оборону в своей и средней зоне, отдала периметр. Во многом голов не было, потому что вратарь многие моменты видел, а когда не видел, его полевые блокировали броски. У нас есть возможность подкорректировать это, чтобы в следующих матчах мы были более разнообразны, чтобы не то что упростить игру в атаке, а сделать акцент на игре под воротами. Так мы сможем забивать не самые красивые, но важные голы. У меня нет претензий по отдаче к этим ребятам (Подколзину, Амирову, Чинахову. — Прим. ред.). Со скамейки тренерским взглядом было видно, что настрой был очень сильный, ребята очень старались и делали все возможное. Меня потрясли, если не сказать — глубоко ранили, несколько сентенций главного тренера на вчерашней послематчевой зум-конференции.

Ну и как вам?

Все хорошо, прекрасная маркизаСгорел ваш дом с конюшней вместеКогда пылало все поместьеА в остальном, прекрасная маркизаВсе хорошо, все хорошо…

Так что ли? Ну а как иначе, если «мы не беспокоимся об атаке команды или самоотдаче», «Аскаров играет великолепно», «у меня нет претензий к трем лидерам сборной», «настрой был очень сильный, ребята очень старались и делали все возможное»?!

Фальшь, фальшь, фальшь.

Как можно не беспокоиться об атаке, если твоя команда в двух из трех матчей в Эдмонтоне не забила ни одного гола?

Как может твой вратарь играть великолепно, если он в пыль продул дуэль Паржику? Тогда чех как сыграл? Мегагалактически?

Как может не быть претензий к трем основным форвардам сборной, если Подколзин, Амиров, Чинахов за три матча в Эдмонтоне сподобились на троих соорудить один-единственный гол в пустые ворота сборной США? Впрочем, капитан и к этому не причастен. Зато Чинахов наблюдал с площадки оба гола чехов, Амиров присутствовал при шайбе Коффера, Подколзин — Ланга. И это лидеры сборной, к которым нет нареканий?! Да Виктор Тихонов Амирова за одну только рыбку на 49-й минуте, лишившую нас большинства, в порошок стер. И правильно бы сделал: есть в хоккее вещи из разряда табуированных.

Как мог в твоей команде быть настрой очень сильным, ребята очень старались и делали все возможное, если они уступили сопернику именно в самоотдаче, крепости духа? С другой стороны, если они «делали все возможное», значит, это — 0:2 от Чехии — потолок твоей команды? Тогда к чему весь этот шум-гам?

У меня, если начистоту, после всего этого возникает только один вопрос:

— А у этой молодежной сборной России вообще тренер есть? Который вправит подопечным мозги. Укажет на ошибки. Поднимет дух и заставит умирать на льду, а не корчиться в предсмертных судорогах при дуновении встречного ветерка. В конце концов разберется с игровыми проблемами, прежде всего научит забивать в большинстве.

Нет уже никаких сил и печатных слов, чтобы постоянно читать после оплеух сборной на различных уровнях отмазку №4. Последний раз я имел счастье своими ушами слушать это в исполнении Ильи Воробьева после фиаско «команды мечты» на ЧМ-2019 в Братиславе в полуфинале с финскими ноунеймами.

Но вот опуститься до сравнений хоккея с тем, чего в России нет… Такого не встречал никогда! В дружной хоккейной семье это моветон в финальной инстанции. Ну правда: разве кому-то в Бразилии придет в голову при неудаче пентакампеонов кивать на местных люмпенов клюшки и шайбы?!

Самой простой тест: спросите любого бразильца или немца, аргентинца или англичанина, уругвайца или француза, испанца или итальянца, какой чемпионат мира проще выиграть — по футболу или хоккею? В шайбе мы — гегемоны, а в том, чего в РФ нет, вечные карлики с ущербной психикой лузеров — ну ведь в футболе та-а-акая конкуренция. Конечно, если ты ничего не умеешь, для тебя любой пригорок будет Пиком Коммунизма!

Сравнить Чехию с футбольной сборной России — это просто за гранью! Постсоветские маги кожаной сферы когда-то выигрывали молодежные и взрослые чемпионаты мира, Олимпиады, Евро? Если мне не изменяет память, российские волшебники бутсы в Олимпийских играх ни разу даже не участвовали. Зато века будут вспоминать деревяшку с Евро-2008, где дважды получили от чемпиона по зубам с общим счетом — 1:7! Ну а теперь долгие годы будут жить с мечтой — хоть как-то просочиться в финальную часть мундиаля, а также неделями радоваться минимальным затрещинам на своем поле от всяких баварий…

Между прочим, в отличие от чехов, наши хоккеисты НХЛ-Олимпиаду не выигрывали. Да и по количеству российских побед на ЧМ чехов не превосходим. Так что, еще надо разобраться, кто на кого вправе смотреть свысока.

И еще: коли речь зашла о немцах. Сегодня они в овертайме прихлопнули словаков 14 полевыми игроками. Четырнадцатью! Причем игру сделали 18-летние тинейджеры вратарь Бюгль, дебютировавший на МЧМ, третий номер драфта-2020 Штютцль (дубль и передача), капитан команды Гнип — защитник трижды ассистировал. Хотя какие они пацаны? Мужики!