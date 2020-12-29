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Злая Россия начнет уничтожать Австрию с 1-го периода. Прогноз на 3-й матч команды Ларионова на МЧМ 

Sport24 1 час назад
Ранним утром среды по московскому времени сборная России проведет третий матч на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне. Соперник — команда Австрии.
Несколько дней назад, рассуждая о шансах команды Ларионова в первом матче первенства планеты против США, мы называли российскую команду главным фаворитом турнира. Существенная часть болельщиков, думается, была согласна с такой точкой зрения. Ну а после относительно уверенной победы над американцами многие готовы были если не повесить на шеи русских хоккеистов золотые медали, то сразу отправить их в четвертьфинал с первого места в группе.
Такие настроения оказались преждевременными. В следующей игре против сборной Чехии карета, конечно, не превратилась в тыкву, но поехала значительно медленней. Точнее, на 60 минут просто встала — впервые за 9 лет молодежка не ушла со льда без заброшенных шайб. Причины слегка удивляют — сборная России так и не придумала, что делать со столпившимися у своих ворот соперниками. А те использовали пару контратак и принялись праздновать так эмоционально, будто только что взяли медали.

«Сборная Чехии была как сборная России на ЧМ-2018 по футболу против Испании, когда победили их от обороны. По стилю соперника игры были похожи. Соперник выстроил оборону, пробиться через пять игроков было очень тяжело. Голы должны были идти с дальней дистанции, с отскоков. Нам нужно быть более разнообразными в следующих матчах», — Ларионов, несмотря на провал, на публике сохранил полное спокойствие. Попытался создать ощущение, что все под контролем.

Тренеру российской молодежки — уже в следующем матче у него будет идеальный шанс поработать над тем самым разнообразием. Сборная Австрии — вероятно, худшая команда турнира в Эдмонтоне. Например, американцы на следующий день после поражения от наших забросили австрийцам 11 голов, для этого даже не врубив максимальные обороты. Ларионов и его хоккеисты в завтрашней игре могут отрабатывать все, что хотят. На итоговом результате это точно не скажется.
Одну из задач, которую тренерский штаб поставит перед командой, нетрудно угадать, даже находясь далеко за пределами эдмонтонского «пузыря». Требование «решить все вопросы с исходом матча в первом периоде» прозвучит в раздевалке с вероятностью, близкой к стопроцентной. А значит, от разозленной на саму себя за предыдущее поражение сборной России стоит ждать мощнейшего начала.
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Комментарии 43
Хоккей , Видео , СБОРНАЯ РОССИИ
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