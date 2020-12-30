Стал известен состав сборной России на матч молодежного чемпионата мира 2021 года с национальной командой Австрии. вратари: Артур Аскаров — Ярослов Ахтямов;
1-е звено: Шакир Мухамадуллин — Семен Чистяков (А); Родион Амиров (А) — Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин (К);
2-е звено: Роман Бычков — Ян Кузнецов; Арсений Грицюк — Михаил Абрамов — Егор Чинахов;
3-е звено:Кирилл Кирсанов — Артемий Князев; Егор Спиридонов — Илья Сафонов — Данил Башкиров;
4-е звено: Егор Шеховцев — Егор Афанасьев; Максим Грошев — Василий Пономарев — Захар Бардаков;
Начало встречи — 05.30 мск. Ранее сборная Канады забросила Швейцарии десять безответных шайб на МЧМ-2021.