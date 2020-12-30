Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Матч-центр
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 3
Барселона Барселона
Хетафе
Хетафе
1 1
Сельта Сельта
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Алавес
Алавес
2 1
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
1 0
Кадис Кадис
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
3 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм
Фулхэм
0 0
Саутгемптон Саутгемптон
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Эвертон
Эвертон
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
2 0
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
1 1
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
0 0
Вальядолид Вальядолид
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 5
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
19:00
Валенсия Валенсия
Атлетико М
Атлетико М
21:15
Хетафе Хетафе
Сельта
Сельта
21:15
Уэска Уэска
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
21:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
18:15
Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
20:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
16:00
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
18:15
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
20:30
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Байер Байер
Кёльн
Кёльн
17:30
Аугсбург Аугсбург
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
18:15
Атлетико М Атлетико М
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Осасуна Осасуна
3 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
20:00
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
15:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Валенсия
Валенсия
23:00
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Барселона Барселона

Сборная России потеряла лидера? Чинахова грязно били американцы, а травмировали неудачники из Австрии 

Sport24 1 час назад
«У нас нет времени на турнире, чтобы кого-то сажать или наказывать. У меня нет претензий по отдаче к Подколзину, Амирову и Чинахову. Может быть, игра с Австрией даст им уверенности. Ребята играют в тело, когда соперник плотно действует, им может быть непривычно».
После достаточного сенсационного поражения от Чехии главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поддержал лидеров своей команды. Парни коуча услышали и начали отмазываться за неудачу с первых же минут сегодняшнего матча против Австрии. Первым из них за дело взялся нападающий омского «Авангарда» Егор Чинахов.
На 5-й минуте матча он вывалился на ворота аутсайдера группы с правого края, продавил защитника второй пары Якоба Пфеффера и бросил мимо ворот. При этом Пфеффер в последний момент выставил для Чинахова шлагбаум в виде своей клюшки — россиянин упал, а через мгновение сильно ударился о борт и остался лежать на льду.
Покинуть площадку Егор смог только при помощи врача и партнеров по команде, а со скамейки увидел, как Родион Амиров реализовывает назначенный за фол Пфеффера буллит.
После буллита камера выхватила Чинахова — нападающий морщился от боли, пока доктор оказывал ему первую помощь, подбодрить его пытался Ларионов. Увы, не медицинская, не моральная поддержка Егору не помогла: на площадку до конца матча он не вернулся, ограничившись 1 минутой 27 секундами.
Похожий эпизод с участием Чинахова случился в стартовой игре против команды США. В концовке, когда американцы заменили голкипера на шестого полевого игрока. Чинахов пробежался от синей линии зоны сборной России до ворот команды США и поразил пустую рамку. При этом, его коллега Александр Теркотт, который не имел никаких шансов помешать заброшенной шайбе, решил грязно и даже подло нарушить правила и ударил русского хоккеиста клюшкой в колено. Форвард сборной России упал на лед, да еще и ударился об штангу.
Американцы сломать одного из лидеров российской команды не смогли, увы, это удалось неудачникам из Австрии. Впрочем, телеграм-канала «АренаБреда» оперативно сообщил, что Егор отделался ушибом, ждем официальной информации из сборной:
"У Егора Чинахова по информации от медицинского штаба сборной — ушиб".
Форвард сборной России отправлен в раздевалку.
Ждём нападающего завтра на матче против сборной Швеции! Здоровья, Егор».
Sport24: последние новости
Скандальная драка советского хоккеиста Харламова. Канадцы набросились на него после матча, обманув сборную СССР Скандальная драка советского хоккеиста Харламова. Канадцы набросились на него после матча, обманув сборную СССР Россия забросила Австрии 4 шайбы в первом периоде матча МЧМ-2021, Подколзин сделал дубль Россия забросила Австрии 4 шайбы в первом периоде матча МЧМ-2021, Подколзин сделал дубль Злая Россия начнет уничтожать Австрию с 1-го периода. Прогноз на 3-й матч команды Ларионова на МЧМ Злая Россия начнет уничтожать Австрию с 1-го периода. Прогноз на 3-й матч команды Ларионова на МЧМ
Комментарии 8
Хоккей , Игорь Ларионов , СБОРНАЯ РОССИИ , ХК Авангард
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение