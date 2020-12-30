«У нас нет времени на турнире, чтобы кого-то сажать или наказывать. У меня нет претензий по отдаче к Подколзину, Амирову и Чинахову. Может быть, игра с Австрией даст им уверенности. Ребята играют в тело, когда соперник плотно действует, им может быть непривычно».

После достаточного сенсационного поражения от Чехии главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поддержал лидеров своей команды. Парни коуча услышали и начали отмазываться за неудачу с первых же минут сегодняшнего матча против Австрии. Первым из них за дело взялся нападающий омского «Авангарда» Егор Чинахов.

На 5-й минуте матча он вывалился на ворота аутсайдера группы с правого края, продавил защитника второй пары Якоба Пфеффера и бросил мимо ворот. При этом Пфеффер в последний момент выставил для Чинахова шлагбаум в виде своей клюшки — россиянин упал, а через мгновение сильно ударился о борт и остался лежать на льду.

Após essa penalidade de Jacob Pfeffer em Egor Chinakhov, a Rússia teve um shootout a favor, convertido por Amirov pic.twitter.com/uOoBQwzzAU— Liga Kontinental (@LigaKontinental) December 30, 2020

Покинуть площадку Егор смог только при помощи врача и партнеров по команде, а со скамейки увидел, как Родион Амиров реализовывает назначенный за фол Пфеффера буллит.

🚨 ГОЛ! Уверенно все сделал Родион — положил вратаря и в левый угол забросил! 1:0!#россиявмоемсердце #WorldJuniors #AUTRUS— Хоккей России (@russiahockey) December 30, 2020

После буллита камера выхватила Чинахова — нападающий морщился от боли, пока доктор оказывал ему первую помощь, подбодрить его пытался Ларионов. Увы, не медицинская, не моральная поддержка Егору не помогла: на площадку до конца матча он не вернулся, ограничившись 1 минутой 27 секундами.

É goooooooooool! Egor Chinakhov decide para a Rússia no empty net pic.twitter.com/UpqGtpWx8E— Liga Kontinental (@LigaKontinental) December 26, 2020 Похожий эпизод с участием Чинахова случился в стартовой игре против команды США. В концовке, когда американцы заменили голкипера на шестого полевого игрока. Чинахов пробежался от синей линии зоны сборной России до ворот команды США и поразил пустую рамку. При этом, его коллега Александр Теркотт, который не имел никаких шансов помешать заброшенной шайбе, решил грязно и даже подло нарушить правила и ударил русского хоккеиста клюшкой в колено. Форвард сборной России упал на лед, да еще и ударился об штангу.

Американцы сломать одного из лидеров российской команды не смогли, увы, это удалось неудачникам из Австрии. Впрочем, телеграм-канала «АренаБреда» оперативно сообщил, что Егор отделался ушибом, ждем официальной информации из сборной:

"У Егора Чинахова по информации от медицинского штаба сборной — ушиб".

Форвард сборной России отправлен в раздевалку.

Ждём нападающего завтра на матче против сборной Швеции! Здоровья, Егор».