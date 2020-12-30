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Нападающий молодёжной сборной России Егор Чинахов получил травму в матче с Австрией 

Чемпионат.com и ещё 1 5 часов назад
Один из лидеров сборной России получил травму
Фото: Кадр видео Первого канала
Егор Чинахов ушёл со льда, не опираясь на правую ногу. Всё выглядит очень плохо.
«Чемпионат мира не может обойтись без травм», — сказал главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов после матча с Чехией. Как в воду глядел — уже в следующей игре с Австрией Россия понесла серьёзную потерю. Один из лидеров команды Егор Чинахов получил повреждение на пятой минуте. Кажется, всё серьёзно.
Австрийцы, на удивление, начали игру уверенно, больше держали шайбу на первых минутах и не стеснялись бросать по воротам Артура Ахтямова. Россия же постоянно допускала потери и четыре минуты не могла создать ни одного опасного момента. Первый великолепный шанс получил Чинахов. Выцарапав у соперника шайбу в своей зоне, Арсений Грицюк длинной передачей послал Чинахова на рандеву с голкипером австрийцев.
Егор набрал хорошую скорость, но его проход остановил защитник Якоб Пфеффер, зацепив его сзади клюшкой. После фола наш нападающий всё равно бросил, но, потеряв равновесие, на полной скорости влетел ногами в борт. Сразу стало тревожно — Чинахов долго не мог подняться, но в итоге всё-таки доковылял до скамейки, почти не опираясь на правую ногу, а затем ушёл в раздевалку. Исполнять буллит вышел Родион Амиров, который без труда разобрался с вратарём Якобом Бранднером и открыл счёт.
Похожая ситуация была в первом матче турнира, когда Чинахов забивал в пустые ворота. Тогда нападающий американцев Алекс Тюркотт тоже снёс его клюшкой, но всё обошлось и с голом, и без травмы. Сегодня не повезло.
Оставшееся время до перерыва глаза напряжённо искали на льду 21-й номер, но, увы. Чинахов не возвращался. Не вышел он и на второй период, и это очень скверная новость. Егор, один из лидеров сборной России, играет во втором ударном звене, выходит на большинство, обладает классным броском. Скрестим пальцы в надежде, что травма Чинахова окажется не такой серьёзной, как это выглядело, но кажется, сборной теперь придётся обходиться без него.
Чинахов — большая потеря для команды, особенно в преддверии матча со Швеции и плей-офф. Команда всё ещё не включила полные обороты, и молодёжке жизненно необходим каждый боец.
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Комментарии
Хоккей , Игорь Ларионов , СБОРНАЯ РОССИИ
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