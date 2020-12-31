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Матч-центр
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Бетис
Бетис
1 0
Кадис Кадис
Алавес
Алавес
2 1
Эйбар Эйбар
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
0 0
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
3 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Эвертон
Эвертон
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
2 0
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
1 1
Эйбар Эйбар
Леванте
Леванте
4 3
Бетис Бетис
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 1
Арсенал Арсенал
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 5
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
2 1
Валенсия Валенсия
Сельта
Сельта
2 1
Уэска Уэска
Атлетико М
Атлетико М
1 0
Хетафе Хетафе
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 0
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
18:15
Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
20:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
16:00
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
18:15
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
20:30
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Аугсбург Аугсбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Фрайбург Фрайбург
Вердер
Вердер
17:30
Унион Унион
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
18:15
Атлетико М Атлетико М
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Осасуна Осасуна
3 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
20:00
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
15:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Валенсия
Валенсия
23:00
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Барселона Барселона

Стал известен состав молодежной сборной России на матч против Швеции 

Газета.Ru 20 минут назад
Стал известен состав молодежной сборной России на последний матч группового этапа чемпионата мира 2021 года против Швеции. Список хоккеистов, заявленных на игру, доступен в Twitter-аккаунте Федерации хоккея России (ФХР).
Голкиперы: Ярослав Аскаров, Артур Ахтямов; 1-е звено: Шакир Мухамадуллин — Семен Чистяков; Родион Амиров— Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин; 2-е звено: Роман Бычков — Ян Кузнецов; Арсений Грицюк — Михаил Абрамов — Егор Афанасьев; 3-е звено: Кирилл Кирсанов — Артемий Князев; Егор Спиридонов — Илья Сафонов, Данил Башкиров; 4-е звено: Даниил Чайка — Владислав Фирстов; Максим Грошев — Василий Пономарев — Захар Бардаков.
Стартовое вбрасывание состоится 31 декабря в 05:30 по московскому времени. Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" и сборной России Никита Кучеров успешно перенес операцию на бедре.
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Хоккей , Видео , Ян Кузнецов , Василий Подколзин , Максим Грошев , Михаил Абрамов , Даниил Чайка , Егор Спиридонов , Василий Пономарев , Илья Сафонов , Ярослав Аскаров , Никита Кучеров , Артемий Князев , СБОРНАЯ РОССИИ
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