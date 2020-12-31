Стал известен состав молодежной сборной России на последний матч группового этапа чемпионата мира 2021 года против Швеции. Список хоккеистов, заявленных на игру, доступен в Twitter-аккаунте Федерации хоккея России (ФХР).
Голкиперы: Ярослав Аскаров, Артур Ахтямов; 1-е звено: Шакир Мухамадуллин — Семен Чистяков; Родион Амиров— Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин; 2-е звено: Роман Бычков — Ян Кузнецов; Арсений Грицюк — Михаил Абрамов — Егор Афанасьев; 3-е звено: Кирилл Кирсанов — Артемий Князев; Егор Спиридонов — Илья Сафонов, Данил Башкиров; 4-е звено: Даниил Чайка — Владислав Фирстов; Максим Грошев — Василий Пономарев — Захар Бардаков.
Стартовое вбрасывание состоится 31 декабря в 05:30 по московскому времени. Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" и сборной России Никита Кучеров успешно перенес операцию на бедре.