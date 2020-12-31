«Мы хорошо действуем в зоне атаки, соперник не так хорош в своей зоне. Мы более мастеровитые, но нам надо упорнее работать. Мы хорошо играем, русским приходится цеплять нас клюшками, бить по рукам, чтобы остановить нас. Несколько раз они сыграли грязно — колющий удар был, подсечка. Плохо, что ни разу не дали пять минут», — сказал Хольц в интервью во втором перерыве.