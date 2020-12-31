«Удаления лишили русских возможности сыграть в тот доминиирующий хоккей, который был в первом периоде. На данный момент у Аскарова 25 сейвов, он выглядит неплохо, за исключением отскока во втором голе», — отметил обозреватель ESPN Крис Питерс.
«Второй период был не лучшим для российской сборной. Четыре удаления подряд, а Михаил Абрамов и вовсе разочаровал. Бить ногой соперника — за это можно получить дисквалификацию. Я не знаю, что решит дисциплинарный комитет ИИХФ, но подсечка коньком сзади, удар ногой — это очень грубое нарушение. Сборная России никак не может начать реализовывать моменты, хотя в первом периоде у неё было серьёзное преимущество», — сказал Маккензи в эфире TSN.
«Мы хорошо действуем в зоне атаки, соперник не так хорош в своей зоне. Мы более мастеровитые, но нам надо упорнее работать. Мы хорошо играем, русским приходится цеплять нас клюшками, бить по рукам, чтобы остановить нас. Несколько раз они сыграли грязно — колющий удар был, подсечка. Плохо, что ни разу не дали пять минут», — сказал Хольц в интервью во втором перерыве.