«Хольц пусть смотрит на табло. И пусть благодарит судей, которые во втором периоде дали шведам сравнять счет, — приводит слова Свищева пресс-служба депутата. — Наши парни все доказали на льду, и это главное. У Хольца большое будущее. Я желаю ему сосредоточится на своей карьере, и на том, чтобы соответствовать лучшим хоккеистам мира. Таким как наши ребята, которые сегодня доказали, что они лучше шведов. Пусть старшее поколение шведов поставит Хольцу знаменитую песню «В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей». Они эту песню знают. Под нее красная Советская машина одерживала великие победы.